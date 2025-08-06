تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة لضغط الدم المرتفع

يعد ضغط الدم المرتفع من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان وتجعله أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

الاكثر عرضة لضغط الدم المرتفع

ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض لكم الأشخاص الأكثر عرضة المعاناة من ضغط الدم المرتفع.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية داخل الدماغ، مما قد يزيد من فرص إصابتك بتمدد الأوعية الدموية.

من المرجح أن تصاب بضغط الدم المرتفع إذا كانت لديك المشكلات الاتية:

يعانون من زيادة الوزن

لديهم شخص قريب يعاني من ارتفاع ضغط الدم

من أصل أفريقي أسود أو كاريبي أفريقي

تناول الكثير من الملح

لا تأكل ما يكفي من الفاكهة والخضروات

لا تمارس الرياضة بشكل كافي

شرب الكثير من القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين

شرب الكثير من الكحول

يبلغ عمرهم أكثر من 65 عامًا