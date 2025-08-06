قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل فى وردان بالجيزة

يقدم صدى البلد أهم المعلومات عن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل فى وردان بمحافظة الجيزة، التابع لهيئة السكة الحديد ووزارة النقل، بعد إعلانه قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2025 / 2026.

بمناسبة قبول دفعة جديدة من الطلبة للالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان وذلك للعام الدراسى 2025 / 2026.



الشروط العامة للقبول :



يقبل المعهد الطلاب ( ذكور فقط ) الحاصلين علي الثانوية العامة ( علمي رياضة) والثانوية الأزهرية ( القسم العلمي ) وخريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات أقسام كهرباء / ميكانيكا ، علي ان لا يزيد سن المتقدم عن ٢٢ عام في الأول من أكتوبر 2025.



يتم التقدم للالتحاق بالمعهد عبر تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي بمراحله المختلفة ، ويحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد ووفقا لمجاميع الطلاب المتقدمين ، علي ان يتم اجتياز المتقدمين لاختبارات ( السمات الشخصية - الطبية - اللياقة البدنية – اللياقة النفسية - كشف الهيئة) .



نظام الدراسة :

تستمر الدراسة في المعهد لمدة اربع سنوات بنظام (2 + 2) حيث يحصل الطالب بعد عامين من الدراسة علي دبلوم فني يؤهلهم لسوق العمل ، فيما يمنح الدارس باستكمال الأربع سنوات درجة البكالوريوس المعتمدة في علوم النقل

مميزات الالتحاق بالمعهد :



يوفر المعهد إقامة داخلية كاملة تضمن للطلاب بيئة مناسبة لإكتساب المهارات العلمية والتدريبية التخصصية وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية طوال فترة دراستهم بالمعهد ، إلى جانب فرص تدريب عملي متميزة داخل قطاعات وزارة النقل تعزز خبراتهم وتؤهلهم لسوق العمل ، كما يمتلك المعهد شراكات مع كبري شركات النقل العالمية مثل ( ALSTOM-AVIC-SEMINS-TALIS-CASCO ) والتي توفر للطلاب فرصة التعرف على أحدث تقنيات وممارسات النقل مما يعزز فرص توظيفهم بعد التخرج حيث تم انشاء معمل الاشارات ومعمل للوحدات المتحركة ليواكب تكنولوجيا النقل الحديثة لتدريب طلبة المعهد العالى لتكنولوجيا النقل.



ويعد المعهد العلى لتكنولوجيا النقل بوردان المعهد الوحيد المتخصص في مجالات النقل السككى فى مصر والشرق الأوسط ويخضع لإشراف مباشر من وزراتي النقل والتعليم العالي ، تم عقد اتفاقية مع الجانب الصينى ممثلا فى شركة افيك ومجموعة شركات صينية عاملة فى مجال الاشارات والوحدات المتحركة وتنفيذ مشروعات بوزارة النقل ،حيث يتيح للخريجين فرص عمل مباشرة بعد التخرج في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة الانفاق وخطوط المترو والشركات الأجنبية العاملة فى مشروعات النقل في مصر مثل القطار الخفيف والمونوريل والقطار السريع .



ويتيح المعهد إمكانية استكمال الدراسة بدولة الصين والحصول على شهادة مزدوجة ومعتمدة من الجانب الصيني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ، كذلك إمكانية استكمال الدراسة بكليات الهندسة بعد العام الثاني وفقا لقواعد وزارة التعليم العالي .



ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول علي الموقع الرسمي للمعهد علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت عبر الرابط التالي : www.hitt.edu.eg وكذلك الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .