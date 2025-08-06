قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اللحمة بالبصل بإحترافية.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

1/2 كيلو مكعبات لحم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت.

4 ثمرات بصل مقطعة شرائح رفيعة.

2 مكعب مرقة دجاج.

ورقة لوري.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

2 كوب ماء.

طريقة تحضير اللحمة بالبصل

يوضع اللحم في إناء كبير الحجم على نار متوسطة والزبدة والزيت، ويقلب لمدة 5 دقائق حتى تتحمر.

يوضع البصل ومرقة الدجاج وورق اللوري على مكعبات اللحم وتقلب.

يضاف الملح والفلفل الأسود والماء على مكعبات اللحم وقلبي برفق.

تخفض درجة الحرارة ثم يغطى الإناء ويترك لمدة 60 دقيقة.

توضع مكعبات اللحم بالبصل في طبق التقديم وقدميها ساخنة.