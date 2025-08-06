تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف

قد يصاب الشخص بحساسة الأنف في مواسم معينة، وتكون هذه حساسية موسمية ويصاحبها مجموعة من الأعراض المختلفة، وقد أظهرت الدراسات الأولية أن التطبيق الموضعي لمستخلص البصل الأحمر على التجويف الأنفي قد يكون له الفوائد الاتية وفقا لموقع ديلي ميرور.

1-التقليل من أعراض الحساسية، مثل: العطاس، وسيلان الأنف.

2-التخفيف من حدة رد فعل الجسم التحسسي الالتهابي نتيجًة للتعرض لمسبب الحساسية.

نصائح حول تناول البصل للحساسية

فوائد البصل للحساسية، لعلك تتساءل عن الطريقة الصحيحة لتناول البصل للحصول على هذه الفوائد، ونوضح لكم أهم النصائح حول طريقة تناول البصل فيما يأتي:

تناول البصل الني، لأن طبخ البصل يقلل من كمية المواد الفعالة فيه ويمكن تناوله بإضافته إلى السلطات وغيرها.

تفضيل البصل الأحمر لاحتوائه على النسبة الأعلى من المواد الفعالة المضادة للحساسية يليه البصل الأبيض ثم البصل الأخضر.