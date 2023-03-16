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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الواحد: بيراميدز فشل في التتويج بأي بطولة بسبب غياب الطموح..فيديو

صدى البلد

 

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي، أن لاعبي بيراميدز يفتقدون الثقة والطموح في تحقيق بطولة رغم صرف الملايين على النادي.

وأضاف محمد عبد الواحد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادي بيراميدز فشل فشل ذريع بعد عدم التتويج بأي بطولة خلال الأربع سنوات الماضية رغم وجود جميع الأماكنيات المادية، ولكن ينقص نادي بيراميدز الإمكانيات الإعلامية، مؤكداً أن التحكيم بيساند الأندية الكبيرة ومنها الأهلي والزمالك أيضاً.

وواصل عبد الواحد، أن بيراميدز يجب عليه تحقيق بطولة الدوري وليس كأس مصر، لما يملكه من الإمكانيات وقائمة لاعبين على أعلى مستوي، مضيفاً أن بيراميدز فشل في المنافسة على درع الموسم الماضي، وبيراميدز يضم أفضل لاعبين وصاحب أعلى قيمة شرائية وفشل في تحقيق أي بطولة لذا نتائجه تعتبر سيئة.

وعن منافسة الزمالك في تحقيق بطولة هذا الموسم قال عبد الواحد، «أن نادي الزمالك يمر بالعديد من الأزمات، وستؤثر على اللاعبين في تحقيق نتائج إيجابية ويجب على الجميع التكاتف من أجل عودة الفريق لمنصات التتويج».

وأكد عبد الواحد، على صعوبة مباراة شباب بلوزداد، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على لاعبي الزمالك، بسبب طريقة لعب فيريرا قائلاً« فيريرا مشوش في اختياراته خلال الفترة الحالية مع الزمالك وهو ما أثر على نتائج الفريق».
 

 

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