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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه .. موقف طريف لـ عادل هاشم مع حسين رياض على المسرح

عادل هاشم
عادل هاشم

يوافق اليوم الخميس 16 مارس، ذكرى رحيل الفنان عادل هاشم، الذي ولد في 19 فبراير عام 1939، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 82 عاما. 

 

أعمال عادل هاشم 

وقدم عادل هاشم ،عددا من الأعمال الفنية، منها: (الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس).

من أهم أدوار عادل هاشم، هو مشاركته بشخصية راجح في مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد فى حوار تليفزيونى ان الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث . 

 

عادل هاشم وموقف طريف على المسرح 

تعرض عادل هاشم، إلى موقف طريف أثناء مشاركته الفنان حسين رياض بطولة إحدى المسرحيات، حيث أعجب بأداء الأخير، مما جعله لا يدخل فى الوقت المحدد له على خشبة المسرح ، مما دفع حسين رياض الى الخروج على النص وتنبيهه بضرورة الدخول، الا أن أنقذ الموقف مدير المسرح ودفعه سريعًا. 

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