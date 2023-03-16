مساعد وزير الخارجية يشارك بالدورة الـ49 لـ"وزراء الدول الإسلامية" في موريتانيا

وصل مساعد وزير الخارجية للشئون متعدد الأطراف السفير إيهاب بدوي، على رأس وفد مصري هام، إلى العاصمة الموريتانية (نواكشوط) للمشاركة في الدورة الـ49 لوزراء الخارجية للدول الإسلامية.

واستقبل السفير إيهاب بدوي في مطار (نواكشوط) "ام التونسي" الدولي، سفير مصر لدى موريتانيا السفير خالد يوسف، ووفد موريتاني، وآخر من منظمة التعاون الإسلامي.

وتفتتح أعمال المؤتمر اليوم الخميس في قصر المرابطين في العاصمة الموريتانية.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن القضية الفلسطينية والمستجدات في القدس الشريف ستتصدر أجندة الدورة.. مضيفة أن المؤتمر الذي ينظم بشعار "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار" ستتصدر أعماله القضية الفلسطينية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

كما ستبحث الدورة جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية والإعلامية والتطورات في الشأن الأفغاني، والوضع في جامو وكشمير، وفي مالي ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، وسيتم عرض الجهود المستمرة في مكافحة التطرف والإرهاب.

