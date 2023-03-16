يعرفون الحدود.. نائب ممثل روسيا بواشنطن: حادث المسيرة الأمريكية "استفزاز متعمد"

قال نائب الممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في حديث صحفي اليوم الخميس، إن الحادث الأخير الذي تعرضت له طائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأسود كان استفزازا متعمدا وخطيرا.

‏وأوضح بوليانسكي، أن الطائرة المسيرة الأمريكية انتهكت حدود نظام المجال الجوي المؤقت الذي تم إنشاؤه للعملية العسكرية الخاصة.‏

وتابع: ‏"كانت الطائرة المسيرة تنتهك حدود نظام المجال الجوي المؤقت، وهذه الحدود معروفة جيدا من قبل الولايات المتحدة، وأعتقد أنه جزء من ترتيبات فض الاشتباك التي يتم الاتفاق عليها عادة مع القوى العظمى في مثل هذه الحالات".‏

‏وأوضح: "نعتقد أنه كان استفزازا متعمدا واستفزازا خطيرا للغاية"، مشيرا إلى أن روسيا لها كل الحق في منع مثل هذه الاستفزازات.‏

‏وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الرادارات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رصدت طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بالقرب من شبه جزيرة القرم صباح الثلاثاء.

ووفقا للوزارة، فإن المسيرة الامريكية التي كانت تحلق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، انتهكت حدود منطقة يوجد فيها وضع مؤقت لاستخدام المجال الجوي للعملية العسكرية الخاصة، التي تم لفت انتباه جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي إليها ونشرها وفقا للقواعد الدولية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن المناورة الحادة للطائرة بدون طيار أدت بها إلى التحليق غير المنضبط، مما جعلها تفقد الارتفاع وتصطدم بالبحر.

وأوضحت أن الطائرات المقاتلة الروسية لم تستخدم أسلحة محمولة جوا أو تجري اتصالا بالمركبة الجوية، وعادت بأمان إلى مطارها الأصلي.

وفقا للقيادة الأوروبية للولايات المتحدة، ألحقت طائرة روسية من طراز Su-27 أضرارا بالطائرة الأمريكية المسيرة، مما تسبب في تحطمها في البحر الأسود.‏