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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 12 عاما.. رئيس كوريا الجنوبية يزور اليابان

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية مع رئيس وزراء اليابان

قام يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، بزيارة اليابان، اليوم الخميس، في أول زيارة منذ 12 عامًا، في خطوة نحو إصلاح العلاقة المتوترة بسبب التاريخ، وإعادة بناء التعاون في مواجهة عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة لكوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تمثل زيارة الرئيس يون لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جبهة موحدة ضد التوتر الإقليمي المتزايد، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

ويناقش كلا الجانبين، التعاون في سلاسل التوريد، كما يتطلعان إلى تعزيز السلام بين الدولتين بعد موجة من العداء أشعلها احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وأكد الجانبان الضرورة الملحة للأمن الإقليمي والتهديد الذي تشكله كوريا الشمالية في الساعات التي سبقت وصول يون، عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا طويل المدى سقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وقال يون، في مقابلة مكتوبة مع وسائل الإعلام الدولية، أمس الأربعاء، أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى التعاون مع اليابان للتعاون في هذا الوقت، واصفا التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية واضطرابات سلسلة التوريد بأنها أزمة متعددة.

وأضاف يون أنه يتوقع تنشيط التعاون الأمني ​. 

ويستعد الزعيمان لتأكيد استئناف الحوار الأمني ​​الثنائي الذي تم تعليقه منذ عام 2018، وفقًا لإذاعة NHK اليابانية.

ومن المتوقع أيضًا أن تحيي طوكيو وسيول الدبلوماسية للزيارات المنتظمة بين الزعيمين، وفقًا لتقرير يوميوري اليومي، نقلاً عن مصادر حكومية يابانية.

ومع ذلك، لا تزال اليابان حذرة بشأن التحسينات الفورية في العلاقات، حيث قال مسئول حكومي ياباني طلب عدم ذكر اسمه إن 'العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية آخذة في التحسن، لكنها لا تزال عملية تدريجية".

ويواجه يون أيضًا شكوكًا في المنزل. 

وفي استطلاع أجرته مؤسسة “جلوب كوريا” ونشر يوم الجمعة الماضي، قال إن 64% من المستطلعين يرون أنه لا داعي للاندفاع لتحسين العلاقات مع اليابان إذا لم يكن هناك تغيير في موقفها، وقال 85% إنهم يعتقدون أن الحكومة اليابانية الحالية لم تعتذر عن الاستعمار الياباني التاريخي لكوريا.

وعلى الرغم من التوتر، فإن العلاقات الاقتصادية قوية بين الدولتين قوية، حيث كان الجانبان يعتبران رابع أكبر أسواق تصدير لبعضهما البعض في عام 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية بلغ 52 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية 30 مليار دولار.

ويذكر أنه تم رفع  كوريا الجنوبية من العمل الجبري في زمن الحرب دعوى قضائية، للمطالبة بتعويض من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية "7011 تي"، حسبما قال ممثلوهم يوم الخميس.

وحققت العلاقات بين البلدين، التي توترت بسبب قضية العمل في زمن الحرب، تقدمًا في الأسبوع الماضي عندما أعلنت سيول عن خطة لشركاتها لتعويض العمال السابقين.

ورحب كيشيدا بخطوة تعويض العمال وتحدثت عن الآمال في تعزيز العلاقات بزيارة رئيس الكوري الجنوبي يون.

وقالت كيدانرين، أكبر جماعات الضغط التجارية في اليابان، إن رئيس الوزراء الياباني اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي على إطلاق أسس تهدف إلى العلاقات الثنائية الموجهة نحو المستقبل.

وطلب بارك هونج كيون، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، من يون الحصول على اعتذار حقيقي وقرار من اليابان بشأن قضايا العمل الجبري خلال رحلته.

جدير بالذكر أن الزعيمين التقوا في نوفمبر الماضي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا.

واتفقت كوريا الجنوبية واليابان في ذلك الوقت على تبادل المعلومات الاستخبارية في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، والتي يقول الخبراء إنها ستساعد كلا البلدين على تتبع التهديدات المحتملة بشكل أفضل.

وقالت اليابان إن التحدي الاستراتيجي الذي تمثله الصين هو أكبر تحدٍ تواجهه اليابان على الإطلاق في ورقة استراتيجية دفاعية صدرت في ديسمبرالماضي.

وتخشى طوكيو أن تشجع الحرب الروسية على أوكرانيا الصين على مهاجمة تايوان.

ويذكر أن خفر السواحل الصيني دخل المياه حول جزر بحر الصين الشرقي المتنازع عليها، أمس الأربعاء، لمواجهة ما وصفه بتوغل السفن اليابانية في المياه الإقليمية الصينية.

 

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