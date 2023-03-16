بالفيديو.. لحظات اصطدام طائرة مقاتلة روسية بـ مسيرة أمريكية

نشر الجيش الأمريكي عبر موقعه الرسمي لقطات لما أسماه "الاعتراض غير الآمن وغير المهني" لطائرته بدون طيار في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود بواسطة طائرة روسية.

وقد صرح البنتاجون يوم الثلاثاء، أنه سيواصل تقييم ما حدث ولكن يبدو أن الطيارين الروس تصرفوا بشكل غير آمن وغير مهني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الطائرة "MQ-9" كانت في مهمة روتينية اعتادت عليها قبل بدء أزمة أوكرانيا مع روسيا.

ومن جانبها صرحت الدفاع الروسية، أن المسيرة الأميركية لم تكن خاضعة للمراقبة وفقدت ارتفاعها واصطدامت بالسطح المائي نتيجة لمناورة حادة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن المقاتلات الروسية لم تستخدم أسلحة ولم تحتك بأي طائرة أميركية بدون طيار.

وقد أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن اصطدام طائرة مقالتة روسية بـ مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الحادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية.