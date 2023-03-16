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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة القصابين: طرح 8 آلاف طن لحوم بسعر 120 جنيها للكيلو

صدى البلد

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية إن السوق المصرية استقبلت نحو 8 آلاف طن من اللحوم التشادية، لافتا إلى انه من المقرر طرحها في منافذ التموين والمنافذ الحكومية من المجمعات الاستهلاكية أولا ومن ثم توزيع وتسويق بقية الكميات المستوردة.

وأضاف عبد الباسط فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إن الحكومة استوردت اللحوم التشادية من مزارع تشاد وهي مزارع مملوكة للحكومة هناك.

ونوه إلى أن اللحوم التشادية لا تختلف في جودتها عن اللحوم البلدية المصرية، لكنها تختلف في السعر كثيرا، وأسعار اللحوم التشادية منخفضة مقارنة بالسعر المحلي.

وأوضح نائب رئيس شعبة القصابين، أن سعر كيلو اللحوم التشادية من الممكن أن يبدأ بـ120 جنيها، وهو بذلك سيكون أرخص نوع من اللحوم في السوق المصري، أقل من اللحوم البرازيلية واللحوم البلدي الطازجة والمجمدة.

وسجل سعر كيلو اللحوم البرازيلي بين 140 و160 جنيها في السوق الحر، بينما سجل لحم الكندوز بين 250 و320 جنيها، وبلغ سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيهًا، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 210 و250 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة بين 250 و300 جنيه للكيلو في السوق الحر خارج منافذ التموين، وسجل اللحم المفروم العادي بين 250 و300 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

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