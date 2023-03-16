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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض "ديارنا عربية" بمول العرب.. صور

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اليوم الخميس 16 من مارس الجاري، معرض "ديارنا عربية" بمشاركة 7 دول عربية، داخل مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، والذي سوف يقام خلال الفترة من 16 مارس وحتى 20 إبريل المقبل.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة داخل معرض "ديارنا عربية"، والتحدث مع العارضين ومعاينة المنتجات المعروضة داخل المعرض.

كما قدمت فرقة استعراضية داخل المول، فقرات من الغناء والرقص علي أغاني رمضانية تراثية، احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، وتقديم عروضات لحضور المعرض، ونالت إعجاب وتفاعل كبير من قبل الحضور.

ويتمتع معرض "ديارنا عربية" بتعدد المنتجات، ويركز علي العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي) والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذلك اكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق.

كما يوجد داخل المعرض جزء خاص بروحانيات رمضان، مثل منتجات الخيامية، والفوانيس، وديكورات وزينة رمضان، وبعض منتجات ياميش رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية.

جدير بالذكر معرض "ديارنا عربية" يقام على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة ١٠ صباحا حتي١٠ مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض من بوابات مول العرب.

ويبلغ عدد المنتجين المشاركين في المعرض، 150 عارضًا من العرب والمصريين، و75% منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية علي هامش المعرض.

ويعد معرض "ديارنا عربية"، المعرض العربي المشترك الثاني الذي تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض" بيت العرب" الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتي 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة.

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وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي نيفين القباج القباج معرض ديارنا عربية

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