بعد اعتدائهم على القرآن.. رئيس الشيشان يتوعد بمعاقبة الجيش الأوكراني

توعد رئيس الشيشان، رمضان قديروف، بالعثور على جنود الجيش الأوكراني الذين سخروا واعتدوا على القرآن الكريم، ومعاقبتهم جميعا على فعلهم التجديفي.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: "هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف تجرؤون على لمس القرآن الكريم، إذا كان على الأقل شيشانيا أو مسلما بالقرب".

وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتك، لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليك ومعاقبتك! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتك الوشيكة".

كما أدان رئيس الشيشان بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف.

وقال: "ما هو شعورك بأن تكون في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجده لنفسك في يوم القيامة؟، لا عذر لك! ستكون ملعونا مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم”.

وفي وقت سابق، قال قديروف، إنه يتمتع بصحة جيدة بعد سلسلة من التقارير التي تفيد بأنه قد يكون لديه مشاكل صحية خطيرة.

والتقى قديروف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، ولفت البعض الانتباه إلى شيء غير معروف على يد رئيس الشيشان، وأشاروا إلى أن بصره ربما يكون قد تدهور، بسبب الكتابة الكبيرة على صفحات التقرير.

وقال قديروف، في بيان على “تليجرام”: “يعتقد أعداؤنا أن هذا نوع من الأجهزة الطبية. انظر، هذه سبحة إلكترونية، وأنا أصلي. أنا شخص سليم تمامًا. الله أكبر سوف نفوز على أي حال!”.

وأضاف: “قرأت صلاة تكريما لنبينا الحبيب محمد. السبحة الإلكترونية تسمح لي بمعرفة عدد المرات التي قرأتها فيها. هذا هو السر كله. وبالنسبة لأولئك الذين يواسون أنفسهم بأمل أن أكون مريضا بمرض عضال. لكنني بصحة جيدة وممتلئ بالقوة، كما كان من قبل، أذهب لممارسة الرياضة، وأذهب إلى الجبال، حيث أمارس رياضة المشي لمسافات طويلة”.