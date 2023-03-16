جامعة حلوان : تخصيص جناح لتشغيل وتدريب الطلاب والخريجين .. قنديل : نسعى لخلق فرص عمل

جامعة حلوان :

نسعي لخلق فرص عمل لطلاب الجامعة

تخصيص جناح لتشغيل الطلاب بالجامعة

نسعي لتقديم كافة الدعم لشباب الخريجين

تحرص جامعة حلوان علي عقد شراكات و بروتوكولات تعاون مع شركات مختلفة و وزارات و مؤسسات لتدريب و توظيف الطلاب و الخريجين بالجامعات في إطار اهتمام الجامعة بتوفير فرص عمل مناسبة للطلاب والخريجين و رفع كفاءه الوحدات الإنتاجية للاستفادة منها فى خدمه الجامعه .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان حرص الجامعة علي تدريب و توظيف طلابها و خريجيها ياتي من دور الجامعة في خدمة المجتمع واهتمامها بكافة قضاياه، وفي ظل الاهتمام بأبنائنا الطلاب، و سعيا لخلق فرص عمل للخريجين متوافقة مع قدراتهم ومهاراتهم .

و تابع الدكتور السيد قنديل ان ملتقيات التوظيف تعد منصة تعريفية للطلاب بالمواصفات والقدرات التي يتطلبها سوق العمل، حتى يكون في مقدوره إعداد نفسه بشكل صحيح بما يتناسب مع احتياجاته وبما يتناسب مع خريجي جامعة حلوان .

أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان بدأت منذ عام 1997 في تنظيم ملتقيات التوظيف بهدف الجمع بين خريجي الجامعة ومختلف الهيئات والمؤسسات الباحثة عن خريجين جدد للتوظيف لديها، و تضم الملتقيات هيئات وشركات ومؤسسات عديدة تقدم لطلاب الجامعة عدداً كبيراً من فرص التوظيف، واتسعت كذلك فكرة الملتقى لتشمل خدمات وأنشطة أخرى تقدم للطلاب، مثل الإعلان عن فرص التدريب ، منح الدعم للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى الندوات التعريفية التي تهدف إلى نقل الخبرة العملية للطلاب وإكسابهم بالمهارات اللازمة، حيث تسعى الشركات والمؤسسات من ناحيتها إلى اجتذاب أفضل العناصر من بين الخريجين للعمل في صفوفها لما يتمتع خريج جامعة حلوان من قدرات معرفية وتقنية تؤهله لسوق العمل .



و أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ان كليات الجامعة تسعي لتقديم كل سبل الدعم لشباب الخريجين، من خلال تقديم فرص التوظيف التشغيل والتدريب والتأهيل الفني والميداني، مضيفة أن الملتقى يجمع نخبة كبيرة من الشركات والجهات والمؤسسات في كافة تخصصات كليات الجامعة، لتوفير أكبر قدر من الاستفادة لأبنائنا الطلاب والخريجين .

جدير بالذكر انه كشف الدكتور السيد قنديل خلال ملتقي التوظيف التاسع عشر بالجامعة اليوم ان الجامعة تحرص علي تدريب و توظيف و انها قد خصصت هذا العام جناح لتشغيل الطلاب داخل جامعة حلوان بالوحدات الإنتاجية لتحقيق المنفعة المتبادلة واستغلال طاقات الطلاب وامكانياتهم، وتحقيق تطوير دائم ومستمر لكافة وحدات الجامعة.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن تخصيص جناح لجامعة حلوان بالملتقى لعرض الفرص المتاحة للتشغيل بالجامعة يفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وبها العديد من الوحدات الإنتاجية، وتجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.

و يعد هذا الملتقى أحد الجهود الحثيثة لجامعة حلوان لربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلباته التطبيقية في شتى مجالات العمل بما يتوافق مع خطة الدولة ٢٠٣٠، موجهاً الشكر للسادة الأساتذة أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة الزملاء العاملين والمنسقين المساهمين في إنجاح هذا الملتقى.