عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد يسجل 36000 جنيه للطن.. أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الجمعة

تباين أسعار مواد
تباين أسعار مواد البناء فى مصر

تباينت أسعار مواد البناء فى مصر،شهدت أسعار الحديد ارتفاعات حادا بقيمة 10000جنيها  فيما استقرالأسمنت على مدار تعاملات الأسبوع  الماضي.


وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “ الحديد والأسمنت ” في مصر،اليوم الجمعة 17مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

 

مواد البناء في مصر ..ونستعرض أسعار الحديد على النحو التالي :

 

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 38000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الجمعة 37700جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة  37000جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة  37000جنيه للطن

بلغ سعر حديد سرحان اليوم الجمعة   36000جنيه للطن الواحد.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة  36000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 37500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة   نحو 36500جنيه للطن الواحد

وصل سعر حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 36500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد العشرى اليوم الجمعة نحو 37000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة  نحو 36000 جنيه للطن الواحد

txt

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 مارس 2023

txt

طن الأسمنت يقترب من 2000 جنيه..أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة :

 


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1950جنيه لطن المسلح 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1920جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الجمعة نحو 1900جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الجمعة نحو  1920جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الجمعة نحو  1868 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الجمعة  نحو 1880جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة  عند 1930جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة نحو 1975جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الجمعة   1870جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

مواد البناء الحديد الأسمنت صناعات مواد البناء سعر حديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صنداونز

دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

ترشيحاتنا

الدينار الكويتى يتراجع 12 قرشا في البنك المركزي..أسعار العملات العربية اليوم

فتح باب التسجيل بالحضور في كشوف عمومية الصحفيين

براءة الخفافيش| اتهمات لـ كلب بالتسبب فى نشر فيروس كورونا بالعالم.. ما القصة؟

الإسكان تطرح شقق جاهزة للتسليم الفوري في7 مدن جديدة.. اعرف طريقة الحجز

الخسارة مرفوضة.. الزمالك في مهمة صعبة أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الصحفيين 2023.. النقابة تتزين لاستقبال المشاركين بالجمعية العمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

الجيزة وسقارة من أعظم 50 مكانا في العالم لعام 2023

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ