مركز اكتشاف الدواء وتطويره بعين شمس يهدف لدراسة فاعلية مضادات السرطان.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، رئيس مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن المركز يهدف إلى اكتشاف وتطوير الدواء من مصادر طبيعية كالنباتات والكائنات البحرية والفطريات ‏وتخليق الدواء كيميائياً وإجراء تجارب النمذجة الجزيئية عليها ودراسة الفاعلية الحيوية في مجالات مضادات السرطان ومضادات الفطريات والفيروسات.

وأضاف الدكتور عبد الناصر ، أنه يهدف إلى تقديم خدمات تقنية للباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي متمثلة في إجراء التحاليل الكيميائية والطيفية والكروماتوجرافية المختلفة والبيولوجية باستخدام الموارد المتواجدة بالمركز وتقديم استشارات علمية لشركات الدواء والمؤسسات العلمية في مجال اكتشاف وتطوير الدواء محلياً وإقليمياً.

وأكد الدكتور عبدالناصر سنجاب، على عقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي تعمل في هذا المجال داخل وخارج جمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن المركز ممول بمنحة بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف الدكتور عبد الناصر سنجاب، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “ أن اختيار هذا الاسم للمركز لا يعني أن الهدف فقط هو اكتشاف دواء؛ لأن عملية اكتشاف الدواء عملية بالغة الصعوبة وطويلة المدى، ولا بد أن تتوافر لها اتفاقيات وبراءات اختراع وغيرها، لكن المتاح حاليا بالمركز هو تطوير المنتج وتحسين أدائه، مثال جائحة كورونا استخدمنا منتجات كثيرة ليس متعارفًا عليها، ويجرى بداخله تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين في مجال اكتشاف الدواء في مصر والعالم العربي.

وأشار الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، إلى أن أبحاث الدواء تدور حول من نقطة زيرو إلى نقطة ٤، والنقطة الأولى يشارك فيها الكيمياء والفيزياء والأحياء والزراعة والهندسة والطب، ومعظم العلوم يمكن أن تشارك بالبحث الأولي في أبحاث الدواء وبعد ذلك تتم التجارب وإثبات الفاعلية.