عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اكتشاف الدواء وتطويره بعين شمس يهدف لدراسة فاعلية مضادات السرطان.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب،  رئيس مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن المركز يهدف إلى اكتشاف وتطوير الدواء من مصادر طبيعية كالنباتات والكائنات البحرية والفطريات ‏وتخليق الدواء كيميائياً وإجراء تجارب النمذجة الجزيئية عليها ودراسة الفاعلية الحيوية في مجالات مضادات السرطان ومضادات الفطريات والفيروسات.

 

وأضاف الدكتور عبد الناصر ، أنه يهدف  إلى تقديم خدمات تقنية للباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي متمثلة في إجراء التحاليل الكيميائية والطيفية والكروماتوجرافية المختلفة والبيولوجية باستخدام الموارد المتواجدة بالمركز وتقديم استشارات علمية لشركات الدواء والمؤسسات العلمية في مجال اكتشاف وتطوير الدواء محلياً وإقليمياً.

 

وأكد الدكتور عبدالناصر سنجاب، على عقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي تعمل في هذا المجال داخل وخارج جمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن المركز ممول بمنحة بمبلغ 10 ملايين جنيه.

txt

جامعة عين شمس في أسبوع.. 4 جوائز بمسابقة مصر للتميز الحكومي ..تكريم خريج كنموذج ناجح في مجال ريادة الأعمال.. تأهل 5 فرق لنهائيات مسابقة تربية تبتكر

txt

ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في ضيافة جامعة عين شمس

txt

لا تزيد عن 55 دقيقة.. الجامعات تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان 2023

txt

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة عين شمس

txt

ندوة دولية بحقوق عين شمس حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

txt

الرياضة والماء والتغذية الصحية في ندوة بجامعة عين شمس

txt

شخصية اليابان.. بين واقع التجربة وخيال التصور| محاضرة عامة بألسن عين شمس

txt

الهيئة العامة لتعليم الكبار تستجيب لنداء الرئاسة للاهتمام بمتحدي الإعاقة

txt

غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى الثامن لمسح الدلتا بآثار عين شمس

txt

ألسن عين شمس تستقبل مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وأضاف الدكتور عبد الناصر سنجاب، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “ أن اختيار هذا الاسم للمركز لا يعني أن الهدف فقط هو اكتشاف دواء؛ لأن عملية اكتشاف الدواء عملية بالغة الصعوبة وطويلة المدى، ولا بد أن تتوافر لها اتفاقيات وبراءات اختراع وغيرها، لكن المتاح حاليا بالمركز هو تطوير المنتج وتحسين أدائه، مثال جائحة كورونا استخدمنا منتجات كثيرة ليس متعارفًا عليها، ويجرى بداخله تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين في مجال اكتشاف الدواء في مصر والعالم العربي.

 

وأشار الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، إلى أن أبحاث الدواء تدور حول من نقطة زيرو إلى نقطة ٤، والنقطة الأولى يشارك فيها الكيمياء والفيزياء والأحياء والزراعة والهندسة والطب، ومعظم العلوم يمكن أن تشارك بالبحث الأولي في أبحاث الدواء وبعد ذلك تتم التجارب وإثبات الفاعلية.

مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شس جامعة عين شمس مصادر طبيعية كالنباتات والكائنات البحرية مضادات الفطريات والفيروسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

ترشيحاتنا

احتفالا بالصلح.. جلسة تصوير لريهام سعيد وريم البارودي بالأسود

قبل مواجهة بلوزداد| السفارة المصرية بالجزائر تزف بشري سارة لمشجعي الزمالك

مستشار المفتي: لدينا تجربة فريدة في إدارة الفتاوي باستخدام التكنولوجيا

جاهزة للتسليم الفوري.. موعد التقديم لحجز شقق سكن كل المصريين 4

أبو زيد: زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تدشن مسار استعادة العلاقات الطبيعية

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج والذرية الصالحة.. أدركه بـ 15 كلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

في عيد ميلادها الـ38.. فستان وضع دينا الشربيني في مأزق لهذا السبب

في يومه العالمي.. نصائح ضرورية لتحسين جودة النوم

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

فيديو

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

مسلم أحدثهم.. نجوم فقدوا القدرة على النطق| تعرف عليهم

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ