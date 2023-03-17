الرياضة والماء والتغذية الصحية في ندوة بجامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة ( صحتك..جمالك) والتي تقام ضمن احتفالية الجامعة بيوم المرأة المصرية والأم المثالية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية .



واستضافت الندوة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس والدكتورة هالة سويد أستاذ طب المسنين ووكيل كلية الطب جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سها المكاوي أستاذ جراحة التجميل و الاصلاح و الحروق و جراحة والوجه والفكين جامعة عين شمس عضو الجمعية الدولية للجراحات التكميلية ود. ريم هاشمأستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس عضو الكلية الملكية لطب النفسي بإنجلترا.



أكدت الدكتورة غادة فاروق أن كل أم مصرية هي أم مثالية و أن كل إمرأة فى المجتمع المصرى هى إمرأة قوية تتحمل الكثير من الأعباء والمسؤوليات فى بيتها بالإضافة إلى المرأة الرائدة في العمل والتى تتحمل مسؤولية فى العمل مثلها مثل الرجل.

و أشارت إلى أهمية توعية المرأة من خلال إعداد محاضرات افتراضية لدعم المرأة يتم رفعها على منصة الجامعة.

و تحدث الدكتور هشام الغزالي مبسطاً فكرة ظهور ورم داخل الجسم وهو حدوث خلل في انقسامات الخلايا داخل الجسم .

وأشار إلى أسباب يمكن تجنبها تقلل من فرصة الإصابة بالسرطان ومن أهمها التدخين و السمنة والإصابة ببعض الفيروسات على رأسها فيروس سى.

وتناول بالحديث بعض أعراض سرطان الثدي مثمناً جهود المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة المرأة حيث تم توعية ٣٣ مليون سيدة مصرية فى المرحلة الأولى المبادرة و أكد ارتفاع نسب الشفاء فى مصر من سرطان الثدي وذلك بسبب الاهتمام بالكشف المبكر .

وتحدثت الدكتورة ريم الكباريتي عن تغذية المرأة الصحية التي يترتب عليها الصحة العامة للمرأة فى مراحل عمرها المختلفة.

و أكدت أهمية الاهتمام فى فترة البلوغ بالتغذية الغنية بالحديد و ڤيتامين سي والاهتمام بالبروتين والأغذية الورقية النباتية، مشددة على الاهتمام الكبير بالتغذية فى فترة الحمل والولادة و هذا ما ينعكس بشكل كبير على صحة الجنين وخاصه للكالسيوم والحديد بالإضافة إلى أهمية تجنب الأغذية المصنعة سواء كانت اللحوم المصنعة و السكر المصنع أو الأغذية التى تحتوى على مواد حافظة

أما عن مرحلة انقطاع الطمث من المهم جدا الاهتمام بالأطعمة التى تحتوى على فول الصويا و زيت عباد الشمس و حبوب السمسم لزيادة هرمون الاستروجين إلى جانب الاهتمام بالرياضة و شرب الماء.



ولخصّت الدكتورة شرويت الأحمدي في نقاط هامة للحفاظ على صحة الإنسان بوجه عام وهي الحفاظ على حصص ثابتة من البروتين والدهون الغير مشبعة والنشويات و الألياف والمياه.

وشددت الدكتورة هالة سويد على ضرورة الاهتمام بجميع المشاكل الصحية التى قد تعانى منها المرأة منذ الصغر من التهاب المفاصل أو ألم الأسنان وأهمية وجود روتين يومي اجتماعى ورياضى خارج إطار العمل والمسؤوليات الأسرية مما له أثر كبير على نفسية المرأة والذى ينعكس بشكل كبير على صحتها وخاصة بعد تقدم العمر.



و تحدثت الدكتورة سهى مكاوى حول أهم العوامل التي تؤثر على ظهور عوامل السن على بشرة المرأة محذرة من التعرض للشمس دون استخدام كريمات للوقاية من الشمس ، و نبهت لعدم الانسياق وراء عمليات التجميل دون سبب طبي أو نفسي يستدعي ذلك ، مؤكده أن صحة الوجه تبدأ من الداخل و أن نمط الحياة الصحي ينعكس على نضارة البشرة و يؤخر ظهور علامات السن.