الهيئة العامة لتعليم الكبار تستجيب لنداء الرئاسة للاهتمام بمتحدي الإعاقة

استقبل الدكتورمحمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الدارس مدحت مرسي عبد الحميد على يوسف، من فرع الهيئة بمحافظة السويس، برفقة مدير الفرع سيدة الرفاعي، وتم عقد امتحان محو أمية.

يأتي ذك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة متحدي الإعاقة ، وحقهم في التعليم والتعلم، وترسيخا لمبدأ التعليم الجيد والمنصف والعادل للجميع.

أكد أن الهيئة العامة الكبار لديها من المرونة والتيسير التي دعا لها من أول يوم تولى فيه مسؤولية رئاسة الهيئة على المواطنين بما لا يخل بقواعد وتعليمات العملية التعليمية وإلإدارية وأنها طوعت التعليمات لصالح الدارسين لا سيما متحدي الإعاقة .

جانب من الامتحان

شهد إجراء الاختبار الإلكتروني الذي تم اليوم بمكتبه بعد التأكد من أن الدارس يجيد القراءة وفهم المقروء والمسموع ، والتحليل ، والتركيب ، وما يمتلكه من مهارات أخرى، لكنه لا يستطيع الكتابة بيده نظراً للإعاقة ،بل يجيدها على الحاسب الآلي.

أعرب عن بالغ سعادته بالدارس مدحت مرسي، وبمستواه المتقدم ، وحرصه على مواصلة التعليم والتعليم ، مشيراً إلى أن الهيئة تدعم وتحفز هذه النماذج المشرفة والمضيئة، وموجهاً الحديث للسيدة مديرة الفرع السيدة الرفاعي بمتابعته داخل المحافظة ، وتذليل له كافة العقبات لمواصلة تعليمه، وقد وثق هذا الاختبار بالصوت والصورة .

كما أكد أن الهيئة تسير جنباً إلى جنب مع توجهات القيادة السياسية في الاهتمام بهذه الفئة ، منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخامس والعشرين من أبريل 2017، خلال لقائه بالشباب في المؤتمر الوطني الثالث بمحافظة الإسماعيلية، أن 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه جهات الاختصاص من (الكنترول المركزي بالديوان ، وتقييم الأداء،و شؤون الدارسين ، ومركز المعلومات ) سرعة الانتهاء من إجراء الامتحان ، والاستكتاب، وإصدار شهادة محو الأمية للدارس قبل أن يغادر الهيئة تقديراً له وتحفيزا للدارسين من ذوي الاحتياجات الخاصة متحدي الإعاقة ، الذين يريدون مواصلة تعليمهم .

شهد الامتحان اللجنة المشكلة من :

شريف مرسي مدير عام تقييم الأداء

.مصطفى إبراهيم شؤون الدارسين، وعضو الكنترول المركزي بالديوان

وليد حويلة مدير التدريب، وعضو الكنترول المركزي بالديوان .

السيدة الرفاعي مدير فرع الهيئة بالسويس.