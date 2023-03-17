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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى الثامن لمسح الدلتا بآثار عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 

 تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمر مسح الدلتا المصرية  Delta Survey Conference and Workshop الثامن والمقام بالتعاون بين جامعة عين شمس ووزارة السياحة والآثار والاكاديمية البريطانية وجمعية اكتشاف مصر.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني،  ورئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر  الدكتور  أيمن صالح، نائب رئيس قسم الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير السياحة والآثار السابق، ورئيس عين شمس الحفريات الجامعية في عرب الحصن، ا.د حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، البروفيسور الدكتور بيني ويلسون مدير مشروع مسح دلتا بجمعية استكشاف مصر بجامعة دورهام. د.أيمن عشماوي، ممثلا عن وزير السياحة وممثل الآثار.

بحضور مدير مشروع مسح الدلتا التابع لجمعية استكشاف مصر، رئيس قطاع الآثار المصرية، وممثل وزارة السياحة والآثار، مدير مركز البحوث البولندي بالقاهرة.

  وذلك غدا  السبت الموافق  ۱۸ مارس ۲۰۲۳ بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

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يهدف المؤتمر إلي الجمع بين العلماء والباحثين والدارسين من مختلف دول العالم المهتمين بالعمل في الدلتا، لمناقشة أحدث الإكتشافات الأثرية ونتائج الحفائر في هذا الجزء الهام من مصر، والخروج بتوصيات تعزز من مستقبل الدلتا الآثري.

يبحث المؤتمر عدة محاور منها:- 
- سيناء.
- شرق الدلتا.
- وسط وجنوب الدلتا.
- غرب الدلتا والساحل الشمالي.
- كل الدلتا.
 

كلية الآثار بجامعة عين شمس كلية الاثار جامعة عين شمس

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