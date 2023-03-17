ندوة دولية بحقوق عين شمس حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، ندوة دولية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة Jean Moulin Lyon III حول الشراكات بين القطاع العام والخاص « Les Partenariats Public-Privé » يوم الخميس الموافق ١٦ مارس، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وركزت الندوة على الوقوف علي أحدث التطورات القانونية في مصر وفرنسا بشأن ابرام وتنفيذ عقود الشراكة، والتي تعد أهم أساليب التعاقد الحكومي التي تسعي الدول لتطبيقها في سبيل النهوض بمشروعات البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.

وافتتح الندوة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة كارولين شامار-هيم وكيلة كلية الحقوق بجامعة Jean Moulin Lyon III نيابة عن عميد الكلية والدكتور ستيفان بييه المنسق الفرنسي للقسم المصري الفرنسي بالكلية.

وحضر الندوة نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وشخصيات عامة من الجهات الحكومية والقضائية ومجموعة من طلاب الكلية بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

وحاضر بالندوة عدد من الخبراء في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من بينهم الدكتور عاطر حنورة - رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، والدكتور خالد سري صيام - الرئيس السابق للبورصة المصرية والمستشار القانوني السابق للوحدة المركزية للشراكة، والدكتورة مارينا اسكندر ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واختتم الندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة كارولين شامار-هيم نائب عميد كلية الحقوق بجامعة چون مولان ليون ٣، وقد عبرا سيادتهما عن سعادتهما بنجاح الندوة بجهود المشاركين فيها، وأكدا علي أهمية إستمرار الشراكة التاريخية التي تجمع بين الجامعتين العريقتين.