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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تواصل احتفالها بيوم المرأة المصرية والأم المثالية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تواصل  جامعة عين شمس احتفالتها برئاسة الدكتور محمود المتيني والتي استمرت لمدار يومي الأربعاء والخميس ١٥  و ١٦ من مارس الجاري بيوم المرأة المصرية والأم المثالية ،  وذلك في احتفالية كبرى ينظمها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .


حيث تقام فاعليات الاحتفال على مدار يومي ١٥ و١٦ من مارس ٢٠٢٣ ، ويتضمن اليوم الأول حزمة من الأنشطة والفاعليات التي تقام بالتوازي في كل من قاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة  تحت عنوان ( هي..قصة نجاح) و كذلك مبنى
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بحرم المدينة الجامعية طلبة وتقام الفاعليات فيه بعنوان ( هي.. رائدة)  وذلك إعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور    

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رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات احتفالية "المرأة المصرية والأم المثالية"


وتتضمن فعاليات يوم الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣

 وحدة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية وحملة أخرى للكشف عن هشاشة العظام   
بالإضافة إلى ندوة صحتك ..جمالك
وهي سلسلة من الندوات التوعوية عن التغذية المثلى للمرأة للوقاية من الأمراض المختلفة والسرطان والحفاظ على الصحة مع تقدم العمر بالإضافة إلى معلومات تهم المرأة عن الصحة النفسية والجمال

الساعة ٠اص بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة تحت إشراف أ.د.هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس و أ.د.هالة سويد أستاذ طب المسنين ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  و تتضمن فاعليات احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية ورشة عمل بعنوان " اطمنى " يصحبها حملة توعوية بعنوان" لأني رجل الي جانب فقرة فنية و عزف أ.د.أحمد سالم أستاذ آلة الكمان بقسم التربية الموسيقة بكلية التربية النوعية ، ويقام على هامش الاحتفالية معرضاً فنياً للتعبير عن تمكين المرأة وقضاياها المختلفة .
وتعد احتفالية جامعة عين شمس بيوم المرأة المصرية تقليداً سنوياً تحرص عليه الجامعة تقديراً لدور المرأة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠  وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس التربية النوعية الدكتور محمود المتيني كليه الطب جامعة عين شمس جامعة عين شمس ا أسرة طلاب من أجل مصر

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