نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الطبي المتكامل السادس للأبحاث الطلابية

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب " المؤتمر الطبى المتكامل السادس للأبحاث الطلابية و المشاريع البحثية" الذى ينظمه قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات في كلية الطب جامعة عين شمس مؤتمر شباب الباحثين بمشاركة الكليات المصرية من جميع محافظات مصر و بمشاركة مميزة لطلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية.



ويحضر "المؤتمر الطبى المتكامل السادس للأبحاث الطلابية و المشاريع البحثية" ، الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة إيمان بكر رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس ، والدكتورة عائشة أبو الفتوح أستاذ الصحة العامة ووكيلكلية الطب جامعة عين شمس الأسبق ، والدكتورة أمانى مختار رئيس المؤتمر وأستاذ الصحة العامة و الطب الوقائي بالكلية والدكتورة نجوي الشافعي ممثلا عن مجلس الشيوخ.

وفى كلمته أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، عن سعادته وإهتمامه بالبحث العلمى وأنها فكرة مهمة جداً مشاركة طلاب المدارس مع طلاب الجامعة فقديماً البحث العلمى كان للنخبة ولكن الآن البحث العلمى للجميع موضحاً أن دور الباحث هو نقد الفكرة ومحاولة إثبات نجاحها ولابد ان يكون البحث العلمى فى مجموعة وليس أبحاث فردية.



وعبر الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب عن تأييده لدمج بحث الطالب الجامعي مع طلاب المدارس ، لتولد فكرة البحث العلمى من طلبة المدارس مدعومة بخبرة الطالب الجامعى وتأثيرها من تبادل للأفكار والتواصل ونقل الخبرات.

ونصح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ، الطلاب بضرورة الإهتمام بمصدر المعلومة والتأكد من صحتها ، كذلك وضع معايير للنجاح ومحاولة إثباتها بتحدد هدفك ووضع خطط منهجية كى تسير على النهج الصحيح وتصل لأفضل نتائج .

ويستمر " المؤتمر الطبى المتكامل السادس للأبحاث الطلابية و المشاريع البحثية" ف الفترة من ١٥ - ١٦ مارس ٢٠٢٣ وخلال المؤتمر تم مناقشة أكثر من 120 بحث مقدم من الكليات المختلفة الحكومية والأهلية و الخاصة و بمشاركة نحو 50 بحث من طلاب المدارس.

و أفادت الدكتورة أماني مختار رئيس المؤتمر وأستاذ الصحة العامة و الطب الوقائي ، بأنه تم تخصيص 25 لجنة لمناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب مكونة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة

وخلال فاعليات المؤتمر تم إلقاء محاضر مقدمة من اثنين من علماء وكالة ناسا الفضائية للحديث عن طب الفضاء و أهم ما يتعرض له رواد الفضاء ، كما سيتم تكريم الأبحاث الفائزة في حفل ختام المؤتمر.