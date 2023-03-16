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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم طلاب حقوق عين شمس المشاركين في مسابقة جامعة أكسفورد للمحاكمة الصورية

تكريم طلاب حقوق عين
تكريم طلاب حقوق عين شمس المشاركين في مسابقة جامعة أكسفورد

كرّم الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، المجموعة المتميزة من الطلاب والطالبات الذين شاركوا في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة جامعة أكسفورد في المحاكمة الصورية في مجال قانون الإعلام.

وقد تأهل الفريق المشارك باسم جامعة عين شمس للبطولة الدولية التي ستجري في أكسفورد في منتصف شهر أبريل 2023. ومن الجدير بالذكر أن فريق جامعة عين شمس هو الفريق الوحيد في الشرق الأوسط الذي داوم على التأهل للنهائيات الدولية لمسابقة ( برايس) منذ بدء مشاركة فرق جامعات الشرق الأوسط في المسابقة الدولية منذ 2013 وحتى الآن.

أسماء طلاب حقوق عين شمس المشاركين في مسابقة جامعة أكسفورد للمحاكمة الصورية

وتكون فريق  كلية الحقوق جامعة عين شمس من كل مريم محمد طلال علي أسعد الصالح (الفرقة الرابعة شعبة إنجليزية)، سيف الدين أحمد السمان محمود (الفرقة الرابعة شعبة إنجليزية)، أحمد إيهاب أحمد مدحت عبدالهادي (الفرقة الثالثة شعبة إنجليزية)، سندريلا منتصر حسين سالم (الفرقة الثانية شعبة إنجليزية)، هاجر علي إبراهيم علي علي (الفرقة الثانية شعبة إنجليزية)، روناء وائل السيد حسن أبو الوفا (الفرقة الثانية شعبة عربية)، مريم محمد طلال علي أسعد الصالح-الفرقة الرابعة (شعبة إنجليزية). وقامت بتدريب الفريق ريم أسامة عبد الفتاح أحمد الشاذلي (دبلوم القانون الجنائي) وميرنا حسن أحمد غباشي (الفرقة الرابعة - شعبة إنجليزية). .

وكان اختيار فريق  كلية الحقوق جامعة عين شمس المشارك باسم الجامعة ومدربتهم وعمل الفريق منذ شهر أكتوبر الماضي تحت إشراف الدكتور أحمد فتحي خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.

وقد نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس، في ظل الشراكة مع جامعة أكسفورد، التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في الفترة من 9 وحتى 13 مارس، وذلك بمشاركة أكثر من عشرة فرق من خمس دول من منطقة الشرق الأوسط. وقام بتحكيم المسابقة أكثر  من ثلاثين قاضيا من مصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والهند، والصين.

ويأتي تنظيم هذه الأنشطة والمشاركة فيها في إطار رؤية إدارة الكلية وسعيها الجاد نحو تطوير العملية التعليمية بما يضمن ربط الدراسة النظرية في الكلية بالواقع العملي من ناحية، وبما يعزز من مهارات الطلاب بما يجعلهم مؤهلين لسوق العمل بعد التخرج.

عين شمس جامعة أكسفورد المحاكمة الصورية جامعة عين شمس

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