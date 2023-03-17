تصل إلى المؤبد.. احذر عقوبات رادعة لاستخدام الألعاب النارية في رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وبإجراء التحريات تم استهداف مسكنهما وتبين عدم تواجدهما، وأسفر التفتيش عن ضبط "2500 قطعة ألعاب نارية، 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على 50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 2,158,800 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 7 ملايين جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الألعاب النارية



نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».



ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.