صواريخ رمضان.. كواليس سقوط عصابة أعدت 2 مليون قطعة ألعاب نارية لتوزيعها

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع متهمين القي القبض عليهما قبل ترويج كمية كبيرة من الألعاب النارية بالجيزة.

وقال المتهمان انهما يتاجران في الالعاب النارية واعدا تلك الكميات لتوزيعها على صغار التجار قبل حلول شهر رمضان الكريم باعتباره "موسم" للالعاب النارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

جاء ذلك في إطار استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" ومديرية أمن الفيوم فى ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما "500000 قطعة ألعاب نارية، 400 فتيل إشعال، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج على عملائهما بمحافظة الفيوم ، وأضافا بالتحصل على المضبوطات من شخصين آخران، تم استهداف مسكنهما وتبين عدم تواجدهما، وأسفر التفتيش عن ضبط "2500 قطعة ألعاب نارية، 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية".

واستكمالا لجهود الفحص وتكثيف التحريات توصلت الجهود إلى سابقة قيام المتهمين بنقل كمية من الألعاب النارية إلى "أحد المخازن الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة" بقصد تخزينها لترويجها على عملائهم

استهداف المخزن

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على 50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 2,158,800 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 7 ملايين جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.