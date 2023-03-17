عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صواريخ رمضان.. كواليس سقوط عصابة أعدت 2 مليون قطعة ألعاب نارية لتوزيعها

المضبوطات
المضبوطات

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع متهمين القي القبض عليهما قبل ترويج كمية كبيرة من الألعاب النارية بالجيزة. 

وقال المتهمان انهما يتاجران في الالعاب النارية واعدا تلك الكميات لتوزيعها على صغار التجار قبل حلول شهر رمضان الكريم باعتباره "موسم" للالعاب النارية. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة. 

4 ضوابط شرعية في الألعاب الإلكترونية الترفيهية المباحة .. الإفتاء توضحها

فيديو سيدة بشعر مقصوص.. القبض على شخص اعتدى على شقيقته بالضرب

جاء ذلك في إطار استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" ومديرية أمن الفيوم فى ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما "500000 قطعة ألعاب نارية، 400 فتيل إشعال، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج على عملائهما بمحافظة الفيوم ، وأضافا بالتحصل على المضبوطات من شخصين آخران، تم استهداف مسكنهما وتبين عدم تواجدهما، وأسفر التفتيش عن ضبط "2500 قطعة ألعاب نارية، 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية".

واستكمالا لجهود الفحص وتكثيف التحريات توصلت الجهود إلى سابقة قيام المتهمين بنقل كمية من الألعاب النارية إلى "أحد المخازن الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة" بقصد تخزينها لترويجها على عملائهم

استهداف المخزن

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على 50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 2,158,800 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 7 ملايين جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مديرية امن الجيزة قسم شرطة الأهرام العاب نارية الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الجيزة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمب وصواريخ رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صنداونز

دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

ترشيحاتنا

الدينار الكويتى يتراجع 12 قرشا في البنك المركزي..أسعار العملات العربية اليوم

فتح باب التسجيل بالحضور في كشوف عمومية الصحفيين

براءة الخفافيش| اتهمات لـ كلب بالتسبب فى نشر فيروس كورونا بالعالم.. ما القصة؟

الإسكان تطرح شقق جاهزة للتسليم الفوري في7 مدن جديدة.. اعرف طريقة الحجز

الخسارة مرفوضة.. الزمالك في مهمة صعبة أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الصحفيين 2023.. النقابة تتزين لاستقبال المشاركين بالجمعية العمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

الجيزة وسقارة من أعظم 50 مكانا في العالم لعام 2023

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ