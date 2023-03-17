ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها داخل مخزن بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الفيوم .

ونجحت الحملات فى ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الفيوم ، وبحوزتهما “500000 قطعة ألعاب نارية –400 فتيل إشعال – 2 هاتف محمول”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج على عملائهما بمحافظة الفيوم ، وأضافا بالتحصل على المضبوطات من (شخصين آخران) ، تم إستهداف مسكنهما وتبين عدم تواجدهما ، وأسفر التفتيش عن ضبط (2500 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية).



واستكمالا للجهود الفحص وتكثيف التحريات، توصلت الجهود إلى سابقة قيام المتهمين بنقل كمية من الألعاب النارية إلى(أحد المخازن الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، بقصد تخزينها لترويجها على عملائهم.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة .. تم إستهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 2,158,800 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (7 ملايين جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

