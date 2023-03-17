عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد إطلاق مبادرة كتف في كتف بـ الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية احتفالية مبادرة "كتف في كتف" اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في بث مباشر عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بمشاركة متطوعي التحالف الوطني في عمليات التجهيز وتعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية "كتف في كتف" في عدد من المحافظات تشمل (الجيزة – الفيوم – الدقهلية – البحيرة – أسيوط – أسوان – الإسكندرية – دمياط – مرسي مطروح – السويس).


مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كافة محافظات الجمهورية ، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.


التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أول 5 دقائق .. إصابة خطيرة لـ حارس الزمالك أمام شباب بلوزداد

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب تغيير الشناوي أمام القطن الكاميروني.. شاهد

سرية تامة.. بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. خاص

تغيير اضطراري.. خروج محمد الشناوي من مباراة القطن.. اعرف السبب

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

انفراد وإنذار .. سيف الجزيري يهدر هدفا لـ الزمالك أمام بلوزداد

بعد الرباعية في القطن الكاميروني | رسالة شديدة اللهجة من شوبير للأهلي

قائمة منتخب ألمانيا لمواجهتي بيرو وبلجيكا الودية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بإدعاء محاولته طعن الجنود

ننتظر 20 مليون سائح .. إبراهيم عيسى : المتحف المصري الكبير صرح عظيم

20 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرصع بكريستالات.. أحلام تجري تعديلا لإطلالتها بالحلقة الأخيرة من برنامج سعودي أيدول

القلق يؤثر على حياتك كلها.. اكتشف العلاج والأسباب

ده فوتوشوب .. ياسمين صبري في مأزق مع الجمهور بسبب ملابسها

رمضان 2023.. مسلسل الكتيبة 101 يتناول بطولات الجيش المصري بقنوات ON

فيديو

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

رمضان 2023.. مسلسل الكتيبة 101 يتناول بطولات الجيش المصري بقنوات ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ