أول تعليق من كهربا بعد هاتريك الفولت العالي للأهلي أمام القطن الكاميروني

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق برباعية أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد كهربا في تصريحات بعد المباراة أن الفريق كله كان لديه حرص شديد علي تحقيق الفوز اليوم مشددا أن الهدف الأساسي إسعاد الجماهير.

واضاف كهربا أنه توقع أن يحرز هاتريك اليوم أمام القطن مشددا أنه أحرز الأهداف بمساعدة زملائه.

وتابع أنه يطالب الجماهير بالدعم والمساندة للفريق طوال الفترة المقبلة مشددا أن الجماهير كنز الفريق الحقيقي.

وأكمل أنه يشكر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مشددا أن روح وشخصية البطل دائما متواجدة في الفريق ولا تغيب مطلقا.