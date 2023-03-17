عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كهربا بعد هاتريك الفولت العالي للأهلي أمام القطن الكاميروني

صدى البلد

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق برباعية أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

وأكد كهربا في تصريحات بعد المباراة أن الفريق كله كان لديه حرص شديد علي تحقيق الفوز اليوم مشددا أن الهدف الأساسي إسعاد الجماهير.

واضاف كهربا أنه توقع أن يحرز هاتريك اليوم أمام القطن مشددا أنه أحرز الأهداف بمساعدة زملائه. 

وتابع أنه يطالب الجماهير بالدعم والمساندة للفريق طوال الفترة المقبلة مشددا أن الجماهير كنز الفريق الحقيقي. 

وأكمل أنه يشكر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مشددا أن روح وشخصية البطل دائما متواجدة في الفريق ولا تغيب مطلقا. 

كهربا الأهلى ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي نادي الأهلي كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب تغيير الشناوي أمام القطن الكاميروني.. شاهد

سرية تامة.. بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. خاص

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيان عاجل من الجيش العراقي ردا على محاولة اغتيال سطام أبو ريشة

تغيير اضطراري.. خروج محمد الشناوي من مباراة القطن.. اعرف السبب

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

موضوعات متعلقة

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن

ترشيحاتنا

إفلاس كريدي سويس.. 4 بنوك عالمية تفرض قيودا على البنك السويسري

45 انتصارا .. الأهلي يحقق رقما قياسيا خارج الديار بدوري أبطال إفريقيا

سدّد الغرامة .. مؤمن زكريا يوجه رسالة عاجلة لـ كهربا

ظهور لافت لـ زوجة طارق العريان بعد صورها مع نجليّ أصالة |شاهد

عقب خروجه من مباراة القطن الكاميروني |طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

خارج الديار من عامين .. آخر انتصار لـ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأعراض تشير للإصابة بسرطان المبيض.. اعرفيها للتشخيص المبكر

5 نصائح لعلاج الجاثوم وكوابيس النوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

بدون بيض .. طريقة عمل الكريب

فيديو

نيفين رجب: بدأت الغناء قبل أختي غادة

أبرزهم تحت الوصاية وتلت التلاتة ورسالة الامام .. تعرف على قائمة مسلسلات الـ15 حلقة

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ