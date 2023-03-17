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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كثيف على جناح شركة ريجينا بمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر.. فيديو

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على مكرونة ريجينا

شهد جناح شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية في معرض أهلاً رمضان الرئيسي بمدينة نصر، إقبال كثيف من المواطنين لشراء المنتجات التى تتميز بجودتها العالية.

وشاركت شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية، بجناح متميز في معرض أهلاً رمضان الرئيسي بمدينة نصر، كترجمة حقيقية لتكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والخاص.


وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معرض أهلاً رمضان مساء الثلاثاء الماضي، كما شارك كريم أبو غالي والمهندس مصطفى أبو غالي ملاك شركة ريجينا للمكرونة في الافتتاح

كما تأتي مشاركة شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية في إطار إطلاق مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" التي أعلن عنها كريم أبو غالي، على هامش قمة الصناعات الغذائية التي انعقدت في 27 فبراير الماضي، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحرص مصيلحي على شرح مبادرة ولادك يا مصر لرئيس الوزراء أثناء تفقده جناح ريجينا بمعرض أهلا رمضان.

وذلك ، بعد أن كشف رجل الأعمال كريم أبو غالي مالك شركة ريجينا للمكرونة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو لجنة سياسات تجارة خارجية في اتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية، وصاحب فكرة مبادرة ولادك في ظهرك يا مصر، تفاصيل مبادرته من أجل دعم المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، والوقوف إلى جوار الدولة في هذه الظروف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

وتهدف شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية من وراء ذلك رفع العبء عن كاهل المواطن المصري خلال شهر رمضان، من خلال توفير مواد غذائية من شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية بأسعار تنافسية وخصومات من 20 إلى 30%.

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