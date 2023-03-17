أخبار التعليم| بذكرى تحريرها.. البحوث الفلكية تكشف عن دورها في استعادة طابا....هل يلغي شهر رمضان امتحانات الميدتيرم.. الأعلى للجامعات يوضح.. آداب عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد آثار القاهرة يكشف عن مواعيد امتحانات الميدترم

تستعد كلية الآثار جامعة القاهرة لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم" للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023 لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

في ذكرى تحريرها.. البحوث الفلكية تكشف عن دورها في استعادة طابا

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وثيقة هامة كان لها دور كبير في استعادة أرض طابا المصرية والتي كان قد حدث نزاع عليها بعد حرب أكتوبر 1973 والذين انتصرت فيها مصر علي علي إسرائيل واستعدنا ارضنا أرض سيناء كاملة التي كانت كانت قد فقدت منا ولكن إعدائنا في معركة العزة والكرامة في 10 رمضان 1973.

إعلام القاهرة: حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهذا السبب

أعلنت الدكتور حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

جامعة القاهرة بطل الموسم الخامس لمسابقة عباقرة الجامعات وتفوز بالكأس للعام الثاني

فازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة "عباقرة الجامعات" الموسم الخامس بعد تحقيق أفضل النتائج بلا أي هزيمة وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم الأربعة، حيث فاز فريق طلاب جامعة القاهرة في المباراة النهائية مع جامعة أسيوط بحصولهم على نتيجة 180 / 140، بعد مباراة ماراثونية استطاع طلاب جامعة القاهرة إحراز لقب الموسم الخامس وللعام الثاني على التوالي والمرة الثالثة في تاريخ المسابقة لتنفرد بأكبر عدد من الألقاب منذ بدء المسابقة بعدد 3 ألقاب.

هل يلغي شهر رمضان امتحانات الميدتيرم.. الأعلى للجامعات يوضح

أكد مصدر مسؤول المجلس الأعلى للجامعات، إن امتحانات الميدتيرم بالفصل الدراسي الثاني ستبدأ خلال شهر رمضان، مشيرا إلى استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني دون تغيير ، بينما تجرى امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو دون تأجيل.

ظواهر فلكية خلابة وبديعة خلال الفترة المتبقية من مارس.. تعرف عليها

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني من شهر مارس 2023 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

بجوائز مالية للفائزين.. صيدلة القاهرة تنظم بطولة ping pong

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة عن تنظيم بطولة تنس الطاولة ping pong فردية لطلاب الكلية، بجوائز مالية للطلاب الفائزين.

آداب عين شمس تحتفل بيوم اليتيم وتستضيف 20 طفلا منهم| صور

احتفلت كلية الآداب جامعة عين شمس، بيوم اليتيم ، والذى نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية متمثلا في أسرة "حياة" وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وتنفيذ سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب وأعضاء اتحاد طلاب الكلية بقيادة الطالب حلمي أحمد رئيس الاتحاد.