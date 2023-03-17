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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة: حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهذا السبب

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتور حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، رجاء سرعة سداد المصروفات الدراسية قبل بداية إمتحان منتصف الفصل الداراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 

و أكدت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، انه سيتم حجب نتيجة امتحان المنتصف والنهائى للطلاب الغير مسددين .

جامعة القاهرة 

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد منتصف شهر مارس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها القيادة السياسية، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودور جامعة القاهرة في المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

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وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد استمرت 3 أيام، وشهدت مشاركة 46 عضوًا من الأساتذة المتخصصين من كليات طب قصر العيني وطب الفم والأسنان والتمريض والطب البيطري، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية ومن بينها جهاز حشو عصب سريع، وجهاز أشعة تخصصية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي المدن الثلاث في عدة مجالات، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة بلغ 2045 شخصًا، منهم 1815 حالة مرضية تم إجراء الكشف عليها وعلاجها وصرف الأدوية لها بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والجلدية، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والأطفال، وتم تحويل 26 حالة لإجراء عمليات جراحية، كما تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للأهالي بمختلف الفئات العمرية واستفاد منها نحو 204 أشخاص، منها مجموعة من الندوات تم تنظيمها في 5 مدارس بشلاتين، بالإضافة إلى ندوات لتوعية الأمهات والأطفال بقصر ثقافة شلاتين، وأخرى بمستشفى شلاتين، كما تم علاج وصرف الأدوية لعدد 1174 في الطب البيطري.

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