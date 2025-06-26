عروض أجنبية لـ حسام عبدالمجيد.. والاعب يرفض التجديد للزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك يرفض تجديد عقده مع النادي الأبيض، مشيرا إلى أن اللاعب أبلغ النادي بوجود عروض خارجية.



وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية: مسؤولو الزمالك طلبوا من حسام عبدالمجيد، تقديم العروض الرسمية من أجل مناقشة احترافه خارجيًا.



وأضاف: نادي الزمالك يرغب في الحصول على 6 ملايين دولار مقابل بيع حسام عبدالمجيد، ويبدو أن النادي يريد رقم تعجيزي.

وزاد: هناك اهتمام من نادي بازل السويسري، وسيسكا موسكو الروسي لضم حسام عبدالمجيد، والعروض لا تتجاوز الـ1.5 مليون دولار، والزمالك سيرفض تلك المبالغ المالية بكل تأكيد.

وأكمل: من الممكن أن يخرج حسام عبدالمجيد على سبيل الاعارة لمدة موسم، مع تمديد عقده مع الزمالك لمدة موسم أيضا.

وينتهي عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، بنهاية موسم 2026ـ 2027، ويرغب النادي في تعديل عقده، من أجل الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة.