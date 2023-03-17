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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بجوائز مالية للفائزين.. صيدلة القاهرة تنظم بطولة ping pong

بطولة تنس الطاولة
بطولة تنس الطاولة ping pong بكلية صيدلة القاهرة

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة عن تنظيم بطولة تنس الطاولة ping pong فردية لطلاب الكلية، بجوائز مالية للطلاب الفائزين.

وأوضحت أن الدورة تعقد أيام الأحد والأثنين و الثلاثاء الموافق تاريخهم 19 - 20 - 21 من مارس 2023، علي ان يكون اليوم الأخير الثلاثاء مواعيد بطولة الطالبات .

وأشار اتحاد طلاب صيدلة القاهرة، علي أن التسجيل يكون عن طريق مشرفي و أعضاء اللجنة الرياضية أيام البطولة علي الطاولات، وانه قد تم توفير طاولتين إضافتين لإقامة البطولة لاستقبال جميع الطلاب الراغبين في التسجيل .

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و يحصل الطلاب الفائزين على الجوائز التالية:
١- مركز أول طلاب ٢٠٠ جنيه.

٢- مركز ثاني طلاب ١٥٠ جنيه.

٣- مركز ثالث طلاب ١٠٠جنيه.

و تحصل الطالبات الفائزات على الجوائز التالية:

١-مركز أول طالبات ٢٠٠ جنيه.

٢-مركز ثاني طالبات ١٥٠ جنيه.

٣-مركز ثالث طالبات ١٠٠جنيه.

ستبدأ المباريات في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد بأولوية التسجيل للطلاب و تقعد النهائيات يوم الاثنين للطلاب ،و مباريات و نهائيات الطالبات يوم الثلاثاء .

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد منتصف شهر مارس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها القيادة السياسية، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودور جامعة القاهرة في المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد استمرت 3 أيام، وشهدت مشاركة 46 عضوًا من الأساتذة المتخصصين من كليات طب قصر العيني وطب الفم والأسنان والتمريض والطب البيطري، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية ومن بينها جهاز حشو عصب سريع، وجهاز أشعة تخصصية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي المدن الثلاث في عدة مجالات، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية.

كلية الصيدلة جامعة القاهرة جامعة القاهرة بطولة تنس الطاولة بطولة تنس الطاولة ping pong جوائز مالية للطلاب اتحاد طلاب صيدلة القاهرة

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