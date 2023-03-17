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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تحتفل بيوم اليتيم وتستضيف 20 طفلا من الأيتام|صور

آداب عين شمس تحتفل
آداب عين شمس تحتفل بيوم اليتيم وتستضيف 20 طفل وطفلة

احتفلت كلية الآداب جامعة عين شمس، بيوم اليتيم ، والذى نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية متمثلا في أسرة "حياة" وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وتنفيذ سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب وأعضاء اتحاد طلاب الكلية بقيادة الطالب حلمي أحمد رئيس الاتحاد.

 واستضافت الكلية ٢٠ طفل وطفلة من الأيتام ، مساهمة منها فى رسم البسمة علي وجوههم وإسعادهم ، حيث قام طلاب اتحاد الكلية وعلى رأسهم طلاب أسرة "حياة "وجميع الموظفين والعاملين بمشاركة الأطفال فى الألعاب والمسابقات الرياضية والفنية ، كما قدموا لهم بعض الهدايا، واستمتعوا باللعب على أنغام أغانى الأطفال .
ويأتي الاحتفال بيوم اليتيم هذا العام مبكرا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .

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ويهدف الاحتفال بيوم اليتيم من جانب أسرة "حياة " الطلابية لإسعادهم وإدخال الفرحة فى قلوبهم واحتوائهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولم تقتصر المساعدات على المساعدة المادية فقط بل شملت أيضاً تقديم جرعة من العطف والحنان من قبل عميدة الكلية التي حرصت على لقائهم واحتضانهم والتقاط الصور التذكارية معهم معبرة عن ذلك بأنه مبعثا للطاقة الإيجابية بداخلنا وداخل هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي قبل المعنوى ، كما دعت الطلاب إلى المشاركة في الأعمال التطوعية والانخراط في الأنشطة المجتمعية لما لها من بالغ الأثر في تنمية المسئولية الاجتماعية لديهم .

وقد أهدى طلاب أسرة "حياة" درع الأسرة الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية تقديرا لجهودها في دعم الأنشطة الطلابية.

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اليتيم يوم اليتيم كلية الآداب جامعة عين شمس جامعة عين شمس إتحاد طلاب طلاب أسرة حياة

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