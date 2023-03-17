جامعة عين شمس تكرم النماذج الرائدة في احتفالية المرأة المصرية

اختتمت جامعة عين شمس فعاليات احتفالها بيوم المرأة المصرية والأم المثالية، استهل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كلمته لتكريم نخبة من عظيمات مصر وجامعة عين شمس.

وقال إن المرأة والأم نحتفل ونحتفى بها طوال العمر وليس فى يوم واحد فالمرأة تمتاز بالقدرة على النجاح والتألق على مستوى الحياة العملية إلى جانب قيامها ببراعة و كفاءة بدورها الرئيسي في الحياة الأسرية فلها منا كل تقدير واحترام.

وأضاف أن إدارة جامعة عين شمس تتميز بتمثيل المرأة كأول نائبة لرئيس الجامعة وهى الدكتورة غادة فاروق نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذة التخطيط العمراني بكلية الهندسة فهى رائدة تستحق منصبها عن جدارة.

وخلال كلمته تحدث الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن المرأة فى كل أدوارها فى الحياة سواء كانت أما عظيمة أو زوجة محبة أو إبنه بارة فهى دائماً الجانب الجميل في الحياة لذا يهدى قطاع شئون التعليم والطلاب من خلال كورال أون - أحد كورالات الجامعة - باقة متميزة من الفقرات الغنائية للأم مشيرا إلى أن عدد الطالبات في الجامعة يزيد عن ٥٠/ من اعداد طلاب الجامعة، كما تتصدر الطالبات المنافسات الفنية والثقافية وحتى الرياضية ويمثلن ما يزيد عن نصف عدد أعضاء الفرق الفنية بجامعة عين شمس الست وهم " كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال كلية التربية النوعية و الكورال الغربى و كورال أون و كورال عين شمس تغنى باختلاف.

وأضافت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المرأة ممثلة بقوة بقيادات الجامعة حيث تشغل المرأة نصف مناصب عمداء الكليات إلى جانب تقلدهن رئاسة عدد من المراكز المرموقة في الجامعة.



وقالت: "اليوم نحتفل بكل أمرأة مصرية وليس فقط من تقلدن منصبا قياديا".



كما أشادت بتنظيم الاحتفالية التي استمرت فعالياتها على مدار يومين تنوعت ما بين ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية وإلقاء الضوء على عدد من النماذج الرائدة في شتى مناحى الحياة.

وتضمن الحفل باقة من الفقرات الغنائية المتنوعة التى استمتع بها الحضور من غناء كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر.



و استعرضت الدكتورة هند الهلالى المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف نبذة عن تاريخ نشأة الوحدة و أنشطتها و فعاليتها التى تدعم المرأة داخل المجتمع الجامعي واستراتيجية الوحدة في تحقيق أهدافها فى نشر الوعي ومناهضة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله

ثم جاءت لحظات التكريم والعرفان بالجميل، ففى لفته إنسانية راقية أهدت أسرة طلاب من أجل مصر تكريما لروح والدة الدكتور محمود المتيني، كما أهدت أيضاً تكريماً إلى الدكتورة ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين بالجامعة وأستاذ التخدير بكلية الطب بالجامعة.

كما أهدى الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود والدكتور غادة فاروق درع الاحتفالية إلى الدكتورة يوهانسن عيد ئيسة مجلس إدارة ”الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد“ منذ عام 2014 والتى تولت منصب وكيلة كلية الهندسة في ”جامعة عين شمس“ لشؤون الدراسات العليا والبحوث عام 2010.



كما تم تكريم لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم

الدكتورة شادية علي قناوي

أستاذ بقسم علم الاجتماع - كلية الآداب

وسفير مصر ومندوبها الدائم الأسبق بمنظمة اليونسكو و الرئيس الأسبق للجنة الاشراف على مشروع المتحف المصري الكبير

الدكتورة مرفت اخنوخ

أستاذ بقسم الفسيولوجيا - كلية الطب والتى تم تكريمها من قبل فخامة رئيس الجمهورية ٢٠٢٢

الدكتورة سهير محمد سعید

استاذ علوم الحاسب تخصص خوارزميات بكلية العلوم

د. إيمان أحمد محمد زکی

أستاذ الطب النفسي تخصص أطفال

د. سوزان يوسف أحمد القليني

أستاذ الإعلام وأول عميدة سيدة لكلية الآداب جامعة عين شمس ٢٠١٥

د. چیهان عبد المنعم رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق و أستاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس

د. شهيرة سمير زكي

أستاذ التشريح بكلية الطب و المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي

د. مها ندى

أستاذ المخ و الأعصاب بكلية الطب

تخصص الأطفال و التى تم تكريمها من حرم فخامة رئيس الجمهورية

د. سامية عبده

أستاذ التحاليل الاكلينيكية، ومدير مكافحة العدوى و نائب مدير المستشفيات الجامعية

د. منى عبدالعال الزاهري

أستاذ الصحة العامة و مدير إدارة تطوير التعليم و قد تم تكريمها لحصول الجامعة على المركز الثاني في مبادرة

التميز الحكومي لتطوير و رقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس في جائزة مصر للتميز الحكومى

د. رشا إسماعيل

أستاذ الحاسبات و المعلومات ووكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق البوابة الإلكترونية بالجامعة و تم تكريمها لحصول البوابة الالكترونية للجامعة على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي

د. نيفين عاصم عطية أشعت

أستاذ بكلية البنات ومدير مركز التطوير و التدريب

د. عبير الشاطر

أستاذ بكلية الهندسة قسم تخطيط ومساعد وزير التعليم العالي

د. هاجر سيف النصر

مدرس بكلية الألسن

ورئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين السابق و الملحق الثقافي السابق بدولة إيطاليا

د. جهاد ابراهیم

مدرس بكلية البنات والنائبة السابقة وقد تم اختيارها من ضمن اكثر ۱۰۰ شخصية عربية ملهمة

د. إيمان محمد مختار عبد المؤمن مرعى أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الزراعه

د. يسرا محمد شعبان

مدرس بكلية الحقوق

