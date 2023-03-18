مصطفى ذكري طالب ألسن القناة يحصل على لقب «نجم الدوم» في الغناء

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مصطفى ذكري، الطالب بكلية الألسن، لحصوله على لقب نجم الدوم 2023 فى مجال الغناء، متنمياً له مزيدا من التقدم والنجاح، ومُجدداً دعمه لكل الطلاب المتميزين والموهوبين فى جميع المجالات.

كما قدم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطالب، متمنياً له دوام التوفيق على الصعيدين الدراسي والفنى، مؤكداً أنه كان خير مُمثل للجامعة بالبرنامج.

من جانبه، أكد الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، أن المنافسة كانت قوية، حيث إن برنامج "الدوم" شهد إقبالا شديداً من حيث عدد المتقدمين، الذى وصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، مهنئاً الطالب بهذا الإنجاز.

فيما أوضح الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن برنامج "الدوم" بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب، مستشار اللجنة الفنية بالجامعة، إلى أن مصطفى ذكري استطاع طوال فترة الثلاثة أشهر الماضية ومن بداية مرحلة اختبارات الأداء في محافظات الجمهورية المختلفة، الاستحواذ على جميع أنظار وآراء لجنة التحكيم وإعجاب الجمهور، إلى أن حصل على لقب "نجم الدوم" لعام 2023.

يُذكر أن حفل توزيع الجوائز شهد حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذى قام بتقديم درع الدوم للطالب مصطفى ذكري.