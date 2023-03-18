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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

صدى البلد

سادت حالة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تداول وصية أمّ توفيت بالسرطان وتركت رسالة على صفحتها قبل وفاتها بأيام لتوصي فيها معارفها بأولادها.

وصية ام توفيت بالسرطان ابكت الملايين

توفيت أم لـ 3 أبناء بمرض السرطان تاركة وراءها رسالة مؤثرة، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز ما جاء في وصية الأم، فيما كتبت نرمين محمد البالغة من العمر 39 عامًا قبل رحيلها منشورًا على “فيسبوك” طلبت فيه من مشيعي جثمانها أن يظلوا على قبرها لساعة أو اثنين “ونسًا لها”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

وصية ام توفيت بالسرطان رسالة ام

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