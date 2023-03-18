أخبار التوك شو: تفاصيل اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وأردوغان..الأرصاد تحذر المواطنين من تعرض البلاد لـ"نوة"

نشرت أخبار التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

تفاصيل مبادرة وطن واحد..عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية يوضح

قال أحمد ياسر، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن الأوضاع الأمنية بمدينة العريش مستقرة وفي تحسن، والمجلس بدأ في تنظيم مبادرة وطن واحد محافظة أسوان.

لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره التركي.. أوغلو يكشف التفاصيل

قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، إنه تم التباحث والتنسيق لعقد لقاء قريب بين الرئيسين، خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تبادل الزيارات على المستوى الأمني .

جاويش أوغلو: مصر لديها استثمارات كبيرة في تركيا.. ونعمل على استعادة العلاقات الكاملة

أكد مولود تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركي أنه تم التباحث مع وزير الخارجية المصري في استعادة العلاقات على مستوى السفراء بين القاهرة وانقرة وأن هناك رؤية مشتركة بين القاهرة وأنقرة في العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا.

سامح شكري: تباحثت مع وزير الخارجية التركي بشفافية.. والبلدان بينهما أواصر قوية| شاهد

كشف وزير الخارجية سامح شكري عن حديثه مع نظيره التركي، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي كانت بشأن تبادل العلاقات الثنائية بين البلدين، والحديث عن التحديات التي تواجه البلدين.

وهبة: الرئيس السيسي يشيد بمبادرة كتف في كتف لأنها تخفف تداعيات الأزمة الاقتصادية

علق الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، على حديث الرئيس السيسي بالأمس، قائلا: الرئيس السيسي وجه بالأمس العديد من الرسائل، خلال احتفالية مبادرة كتف في كتف.

أحمد آدم: من رأيي شيرين عبدالوهاب تتحجب وحلا شيحة تتجوز حسام حبيب

تحدث الفنان أحمد آدم عن أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، قائلاً: "الخبر اللي ما بيتغيرش، انفصال شيرين وحسام حبيب".

الخيار والملوخية بـ8 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة 18 مارس

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 18-3- 2023.



بشرى سارة.. ابتكار جديد لوقف الخلايا السرطانية| تعرف عليه

قال الدكتور كميل الخوري متخصص في الهندسة البيولوجية؛ إن الجلد الاصطناعي متكون من ثلاث طبقات الأولى هي البشرة والتي تحمي من العوامل الخارجية والثانية هي التي تحمل الأوعية الدموية أما الطبقة الثالثة هي التي تحتوي على الدهون والتي تحافظ على الأعضاء الداخلية في حال حدوث صدمات بالجسم.

تصميمات صواريخ «سبيس إكس» تقع بيد قراصنة.. وتحذير لإيلون ماسك: ادفع وإلا سنبيعها

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا يوضح تفاصيل وقوع تصميمات صواريخ "سبيس إكس" في يد قراصنة .. فما القصة؟

البسوا شتوي| الأرصاد تحذر المواطنين من تعرض البلاد لـ " نوة " اليوم .. تفاصيل

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير عاجل عن طقس ، اليوم ، السبت ، حيث أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بـ بنوة الشمس الكبيرة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.