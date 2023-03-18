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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البسوا شتوي|الأرصاد تحذر المواطنين من تعرض البلاد لـ " نوة " اليوم .. تفاصيل

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - طقس اليوم

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير عاجل عن طقس ، اليوم ، السبت ، حيث أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بـ بنوة الشمس الكبيرة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية. 

 الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة حتى الاثنين 

 

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم السبت، محذرة من تأثر شمال الجمهورية بنوة الشمس الكبيرة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح التقرير المصور، عن أنه الأرصاد الجوية تحذر من هذه النوة والتي تبدأ اليوم السبت، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، مع انخفاض درجات الحرارة لتصل ل 14 درجة مئوية خلال ساعات الليل.


وتابع التقرير المصور ، أن الأرصاد الجوية تتوقع أن يستمر سقوط الأمطار من اليوم السبت حتى الاثنين مصحوبا بانخفاض في درجات الحرارة، محذرة من برودة الطقس ليلا حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس اليوم 

 

 

درجات الحرارة اليوم السبت  

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة مئوية نهارًا، 13 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 19 درجة مئوية نهارًا، و14درجة ليلًا.
وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و10 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

 

كيف يكون طقس أول يوم في رمضان؟

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس أول أيام شهر رمضان الكريم، الذي يتزامن من يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة على الوجه البحري، والصغرى 13 درجة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على محافظات الصعيد إلى 30 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية، بينما تسجل انخفاضًا في سيناء، إذ تبلغ درجة الحرارة العظمى 25  والصغرى 15 درجة.

موعد انتهاء فصل الشتاء رسميًا

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، لتكسر حاجز الـ 30 درجة مئوية على جنوب البلاد، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من برودة الطقس خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، ومن المتوقع ان ينتهي فصل الشتاء رسميًا يوم 20 مارس الجاري، لبيدأ فصل الربيع مستمرًا على مدار 3 أشهر.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس الساعات المقبلة الامطار درجات الحرارة توك شو

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