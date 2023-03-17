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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. شاهد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

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وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، أن هناك ارتفاع وانخفاض في الحرارة بين فترتي النهار والليل، واليوم تستمر البلاد في ارتفاع درجات الحرارة، ولكنها طفيفة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.
وتابعت أن اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري.

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على مصر جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية عدا السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

 

أجواء مائلة للحرارة 

 

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه في فترة النهار، نشعر بالدفء، وبخاصة تحت أشعة الشمس على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء معتدلة تماما في فترة النهار على السواحل الشمالية الغربية.


 

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