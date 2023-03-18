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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اختبار أقوى صاروخ باليستي .. كوريا الشمالية تجند 800 ألف شاب | تفاصيل

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت أن أكثر من 800 ألف شاب كوري شمالي تطوعوا للانضمام إلى الجيش لمحاربة 'الإمبرياليين الأمريكيين' ، وذلك بعد أيام من اختبار بيونج يانج لأقوى صاروخ باليستي عابر للقارات.

بعد عام حطم الرقم القياسي في تجارب الأسلحة والتهديدات النووية المتزايدة من بيونغ يانغ ، عززت سيول وواشنطن التعاون الأمني ​​، وبدأت هذا الأسبوع أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.

وتعتبر كوريا الشمالية جميع هذه التدريبات بمثابة تدريبات على الغزو وحذرت مرارًا من أنها ستتخذ إجراءات 'ساحقة' ردًا على ذلك.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية التدريبات الجارية بأنها محاولة أمريكية 'لإثارة حرب نووية' وقالت إنه ردا على ذلك ، تم تجنيد مئات الآلاف من الأشخاص.

وأوضحت الوكالة أن المتطوعين الشباب عازمون على 'القضاء بلا رحمة على مهووسي الحرب' لذا انضموا إلى الجيش 'للدفاع عن البلاد'.

وأضافت أن 'أكثر من 800 ألف مسؤول وطالب في دوري الشباب في جميع أنحاء البلاد تطوعوا للانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري والانضمام إليه مرة أخرى' أمس الجمعة وحده.

وأظهرت الصور التي نشرها رودونغ سينمون المسؤول في بيونغ يانغ شبابا من كوريا الشمالية ينتظرون في طوابير طويلة لتوقيع أسمائهم في ما يشبه موقع بناء.

يأتي أحدث تقرير بعد أن اختبرت بيونج يانج أكبر وأقوى صاروخ لها ، وهو Hwasong-17 ، يوم الخميس - وهو ثاني اختبار للصواريخ البالستية العابرة للقارات هذا العام.

ووصفت وسائل إعلام رسمية الإطلاق بأنه رد على التدريبات العسكرية المشتركة 'المحمومة' بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة يوم السبت إن التدريبات الجارية 'تقترب شيئا فشيئا من الخط الأحمر الذي لا يغتفر'.

في العام الماضي ، أعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية 'لا رجوع فيها' ، ودعا الزعيم كيم جونغ أون مؤخرًا إلى زيادة 'هائلة' في إنتاج الأسلحة ، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

كما أمر كيم الجيش الكوري الشمالي في وقت سابق من هذا الشهر بتكثيف التدريبات استعدادًا لـ 'حرب حقيقية'.

وقال يانج مو جين ، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيئول ، لوكالة فرانس برس ، إن بيونغ يانغ تستخدم التدريبات لتبرير برنامج أسلحتها النووية محليا بأنه 'ضروري وضروري'.

وأضاف يانج أن هذا يتضمن 'نشر فكرة أن التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى تدمير النظام الكوري الشمالي الحالي وحتى احتلال عاصمتها بيونج يانج'.

واشنطن كوريا الشمالية صاروخ باليستي حرب نووية صاروخ باليستي عابر للقارات لوكالة فرانس برس

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