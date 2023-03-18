العقائد لا يمكن المساومة عليها .. رد قاطع من الأزهر على دعاة الديانة الإبراهيمية

علق عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والمشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف على رفض الأزهر الشريف ما يثار من دعوات حول تكوين كيان عقدي يجمع الديانات السماوية الثلاثة في دينٍ واحد تحت مسمى “الديانة الإبراهيمية”.

قال عبد المنعم فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأزهر الشريف لا يعرف ما يسمى بالديانة الإبراهيمي لكن يعرف أن لكل أمة خصوصية وشريعة".

وأضاف عبد المنعم فؤاد:" الدين الذي جاء به سيدنا إبراهيم وموسى ومحمد وعيسى هو دين الله، وسيدنا إبراهيم مسلم وكل الأنبياء كذلك وهم يسلمون الأمر لله الواحد الأحد لا شريك له ".

تابع عبد المنعم فؤاد:" الأزهر لم يدعونا للديانة الإبراهيمية بل غير المسلمين هم من يرجون ذلك ويريدون حدوث خلط بين الأديان ".

وأكمل عبد المنعم فؤاد:" العقائد لا يمكن المساومة عليها، والشرائع والأديان مستقلة ولا يجوز الدمج بينهم “، مضيفا:” و فضيلة الإمام الأكبر لم يدعو في أي تصريح له على فكرة الدمج بين الديانات الثلاث لكن يدعو إلى التعاون المشترك والمحبة والإخاء".

لفت عبد المنعم فؤاد :" حرية اختيار المعتقد، لا تمنع التواصل الإنساني مع أتباع الديانات الأخرى والتعاون معهم على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، لأنهم أهل كتب سماوية.

