الطائفة الإنجيلية: لا مسلمين أو مسيحيين يؤمنون بما يسمى بـ الديانة الإبراهيمية

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الدينية الإسلامية والمسيحية لا تؤمن بما يسمى بالديانة الإبراهيمية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق أن الطائفة الإنجيلية ترفض الديانة الإبراهيمية بنسبة 100% شكلا ومضمونا.

الأخوة الإنسانية

وتابع: وثيقة الأخوة الإنسانية إخاء ومحبة ولا علاقة لها بالديانة الإبراهيمية، كما أن البابا تواضروس يلعب دورا مهاما في وحدة المسيحيين، أو الوحدة الوطنية التي يبنيها مع القيادات المصرية الأخرى.

وأوضح القس أندريه زكي، أن الكنسية الإنجيلية مرتبطة بالمجتمع منذ إنشائها، حيث الكنيسة تبني المدارس والمستشفيات إيمانا بأهمية هذه المشروعات في المجتمع.