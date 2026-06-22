البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس وجناز القمص أنطونيوس غطاس | صور

ترأس اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة قداس، وجناز، القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية بمصر، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان، وأبناء مختلف الكنائس، والشخصيات المختلفة الأخرى.

نموذج للكاهن الأمين

وفي كلمته، استعرض الأب البطريرك مسيرة القمص أنطونيوس غطاس الكهنوتية، والرعوية، مؤكدًا أنه قدّم نموذجًا للكاهن الأمين الذي عاش دعوته بروح الخدمة والعطاء.

واستلهم غبطة البطريرك تأمله من إنجيل الراعي الصالح، مشيرًا إلى أن المسيح يعرف خرافه، ويبذل ذاته من أجلها، وهي الرسالة التي جسّدها القمص أنطونيوس طوال سنوات خدمته.

وأوضح صاحب الغبطة أن الأب المنتقل عاش ما يقرب من خمسة عقود في خدمة الكنيسة، حيث كرّس حياته للتربية، والتعليم، والعمل الرعوي، كما تحمّل العديد من المسؤوليات الكنسية بروح الأبوة والمحبة، تاركًا بصمة واضحة في حياة الأجيال التي خدمها.

ودعا بطريرك الأقباط الكاثوليك الجميع إلى التمسك برجاء القيامة، الذي يمنح التعزية وسط ألم الفراق، مؤكدًا أن من عاش للمسيح على الأرض، ينال فرح اللقاء الأبدي معه في السماء.

واختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق كلمته، طالبًا الصلاة من أجل راحة نفسه الطاهرة، وأن يهب الرب كنيسته خدامًا أمناء يواصلون مسيرة العطاء والمحبة.