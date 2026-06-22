قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصلاة النارية على حضرة النبي .. داوم عليها تفرج همك وكربك
إيران: اتصالات مكثفة بين الوسطاء والأطراف المعنية لإعادة المفاوضات لمسارها
انفجار مفاجئ في رأس لفان.. حريق بمصنع غاز قطري
لجنة حكومية لدراسة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
سعد الدين الهلالي: قانون الأحوال الشخصية يتضمن إيجابيات مهمة
بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟
مصـ ـرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية
أطول نهار وأقصر ليل.. الإنقلاب الصيفي يبدأ اليوم وتعامد الشمس على مدار السرطان
الهلالي: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية.. والإسلام السياسي وراء تعقيداته
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
خليفة ستارمر المحتمل.. بورنهام يدفع نحو الاعتراف بفلسطين ويستعد لقيادة بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الصلاة النارية على حضرة النبي .. داوم عليها تفرج همك وكربك

ذكر الله
ذكر الله
إيمان طلعت

الصلاة النارية أو التفريجية فهذه كلها أسماء لنفس الصيغة من صيغ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، وسميت الصلاة "التفريجية" نظرا لحدوث الفرج الشديد على من يواظب عليها، كما سميت بالصلاة "القرطبية" نسبة للإمام القرطبي، وأخيرا سميت بالصلاة "النارية" تشبيها لسرعة تأثيرها وتحقق المطلوب ببركتها بالنار فى سرعة حركتها.

كيفية الصلاة النارية 

والصلاة النارية ليست بركوع ولا سجود، إنما هى صيغة من صيغ الصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والتى يقول فيها المصلى: «اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبىٍ تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله»، وقد ورد العديد من الصيغ ولكن هذه هى الصيغة التى تعلمها الكثير من المشايخ.

هذه الصيغة يصلى به العبد عندما يكون له حجة عند الله بأى عدد يستطيعه، وإذا أراد أن يعمل بنفس العدد كما عمل بها العلماء والمشايخ فيرددها "4444"، يعنى هذا أن يرددها المصلى بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم "أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون مرة"، ولا زيادة فى هذا العدد ولا نقصان.

وهذه الصلاة وردت فى كتب الصلوات وكتب الأدعية وتلقاها العلماء بالقبول، وهذه الصلاة لا يلزمها التتابع فى نفس المرة، كما يجوز اشتراك أكثر من شخص فى أدائها على الهيئة المذكورة، كما أكد العلماء الكبار على أن تحقيق الصلاة فى جلسة واحدة أو عدة جلسات بها تكون قوة الذكر، لذلك يجوز الجمع أو التفريق.

ولم يرد فى كتاب الله من يحرم صيغة هذه الصلاة، بل على العكس فقد ورد فى الآيات فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بشكل مطلق كما جاء فى قوله الكريم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» [الأحزاب : 56]، فلم يقيدنا العزيز الرحيم بصيغة معينة وحرم علينا صيغة أخرى.

وكذلك ورد فى السنُة المطهرة فى تفاسير شُراح الحديث بجواز إحداث ذكر فى العبادة بشرط أن لا يخالف المأثور، كما جاء فى الحديث الشريف: عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» رواه البخاري.

الصلاة النارية الصلاة على النبي ما هي الصلاة النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

ريم البارودي

ريم البارودي عن أزمتها الأخيرة: عفا الله عما سلف.. أتمنى الموضوع ما يتكررش تاني

أمال ماهر

آمال ماهر تسخر من شائعات عدم الإقبال على حفلها في باريس وتلتقط سيلفي مع الجمهور |تقرير

نبيلة عبيد

بعد تداول أخبار مشاركتها في رمضان 2027.. نبيلة عبيد تنفي |خاص

بالصور

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد