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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب موجهاً انتقادات لإيطاليا: لعقود دافعنا عنهم ولكن لا يدافعون عنا ولا عن العالم

ترامب موجهاً انتقادات لإيطاليا: لعقود دافعنا عنهم ولكن لا يدافعون عنا ولا عن العالم
ترامب موجهاً انتقادات لإيطاليا: لعقود دافعنا عنهم ولكن لا يدافعون عنا ولا عن العالم
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها حتى في الانخراط في القضية الإيرانية وتهديدها النووي الخطير.
وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لعقود، دافعنا عنهم، ولكن عندما يتم اختبارهم، لا يدافعون عنا ولا عن العالم، هذا ليس جيداً".
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفاق تريليونات الدولارات حلف شمال الأطلسي الناتو القضية الإيرانية

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