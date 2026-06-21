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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان: حريق هائل في جزيرة سيروس وتحذيرات للسكان لإخلاء منازلهم

اليونان: حريق هائل في جزيرة سيروس وتحذيرات للسكان لإخلاء منازلهم
اليونان: حريق هائل في جزيرة سيروس وتحذيرات للسكان لإخلاء منازلهم
أ ش أ

 أفادت السلطات اليونانية اليوم الأحد بأن أربع طائرات إطفاء تساعد قوة أرضية صغيرة من رجال الإطفاء والمتطوعين في مكافحة حريق هائل اندلع في جزيرة سيروس، إحدى جزر سيكلاديز جنوب بحر إيجه.

وأصدر مسؤولو الحماية المدنية تنبيها لسكان منطقة تريا لاجونيا المجاورة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى إرموبولي، عاصمة الجزيرة.

ولم يتضح سبب الحريق قرب أنبيلا في جنوب سيروس على الفور. ويعزى معظم حرائق الغابات الصيفية في اليونان إلى الإهمال، على الرغم من المخاوف واسعة النطاق من الحرق العمد.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، تمكن رجال الإطفاء قرب كورينث في جنوب اليونان من السيطرة على حريق غابة بالقرب من قرية سكالوسيا، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء. وفي رودوبي، شمال اليونان، وتمت السيطرة أيضا على حريق غابات اندلع قرب مارونيا اليوم الأحد.

السلطات اليونانية طائرات إطفاء قوة أرضية صغيرة رجال الإطفاء والمتطوعين مكافحة حريق هائل جزر سيكلاديز جنوب بحر إيجه

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