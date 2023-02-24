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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أندريه زكي: تجمعني صداقة مع شيخ الأزهر على كافة المستويات.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور القس  أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وعادة ما يستخدم لبث الفتن والترويج لشائعات غير موجودة على أرض الواقع.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق  أنني أحب الأمام الأكبر أحمد الطيب، ولدينا صداقة معا، ونلتقي كثيرا على المستوى الإنساني، كما أنه هناك حلقة تواصل معه بصورة مستمرة.

ساعة ونصف

وتابع: في كل مرة نذهب فيها للإمام الأكبر للتهنئة بالعيد الفطر أو الأضحى يستمر اللقاء لأكثر من ساعة ونصف، والعلاقة طيبة معه ودائما ما يكون في تواصل على استمرار.

وأوضح القس أندريه زكي، ، أن القيادات الدينية في مصر الإسلامية والمسيحية من أفضل القيادات الدينية عبر التاريخ.

الإمام الاكبر الأزهر شيخ الأزهر القس إندريه زكي الدكتور القس إندريه زكي

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