رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بجهود ترامب والقيادة الإيرانية في تهدئة التوترات

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية لتهدئة التوترات والنهج البناء في التعامل مع التوترات الإقليمية.

وخلال كلمة له في مقر اجتماع الحوار الرباعي بجنيف اليوم الأحد، أشاد شهباز شريف بالرئيس ترامب، قائلاً إنه لا يساوره أدنى شك في كونه رجل سلام، وإنه أثبت ذلك خلال الحرب بين باكستان والهند عندما كان البلدان على وشك استخدام أسلحة نووية، وذلك وفقاً لصحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وأضاف أن "قيادة الرئيس ترامب الديناميكية والشجاعة تدخلت بفعالية كبيرة وأنقذت ملايين الأرواح".

ولفت شهباز شريف إلى أن القيادة الإيرانية "تعاملت مع عملية المفاوضات بصدق والتزام بخفض التصعيد؛ وتسعى بصدق إلى تعزيز السلام في المنطقة".. منوهاً بأن طهران أظهرت التزاماً واضحاً بخفض التصعيد وإحلال السلام.