قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصلاة النارية على حضرة النبي .. داوم عليها تفرج همك وكربك
إيران: اتصالات مكثفة بين الوسطاء والأطراف المعنية لإعادة المفاوضات لمسارها
انفجار مفاجئ في رأس لفان.. حريق بمصنع غاز قطري
لجنة حكومية لدراسة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
سعد الدين الهلالي: قانون الأحوال الشخصية يتضمن إيجابيات مهمة
بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟
مصـ ـرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية
أطول نهار وأقصر ليل.. الإنقلاب الصيفي يبدأ اليوم وتعامد الشمس على مدار السرطان
الهلالي: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية.. والإسلام السياسي وراء تعقيداته
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
خليفة ستارمر المحتمل.. بورنهام يدفع نحو الاعتراف بفلسطين ويستعد لقيادة بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ بالأزهر: الأشهر الحرم تضبط الزمن وتدعو لمضاعفة الطاعة

الدكتور أحمد الرخ
الدكتور أحمد الرخ
محمد شحتة

قال الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الله- سبحانه وتعالى- جعل للأشهر الحرم مكانة خاصة، بهدف ضبط حركة الزمن في حياة الإنسان، وترسيخ نظام دقيق يمنع الفوضى ويعيد ترتيب أولويات الإنسان بين العمل والطاعة.

وأوضح، خلال تصريح له اليوم، أن القرآن الكريم حدّد عدد الشهور في قوله- تعالى-: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، مبينًا أن (منها أربعة حرم)، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، بالإضافة إلى شهر رجب الذي يأتي في وسط العام.

الأشهر الحرم

وأضاف أن توزيع الأشهر الحرم بين نهاية العام وبدايته ووسطه يحمل دلالة عظيمة على حكمة الله في تنظيم حياة الإنسان، حيث تمثل هذه الأشهر محطات زمنية يتوقف فيها الإنسان عن الصراعات ويقبل على الطاعات.

وأشار إلى أن العرب قديمًا كانوا يعظمون هذه الأشهر امتدادًا لملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكانوا يمتنعون عن القتال فيها، حتى إن الرجل كان يرى قاتل أبيه فلا يمد إليه يدًا بسوء تعظيمًا لحرمتها.

وتابع أن هذا النظام تعرّض للتحريف فيما عُرف بـ«النسيء»، حيث كان يتم تبديل الأشهر الحرم أو تأخيرها لتحقيق مصالح القتال، وهو ما رفضه الإسلام وأبطله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾.

وأكد أن النبي ﷺ أعاد الأمور إلى نصابها في حجة الوداع بقوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض»، ليعود ترتيب الشهور كما أراده الله سبحانه وتعالى دون تبديل أو تحريف.

وشدد على أن تعظيم الأشهر الحرم في الإسلام لا يقتصر على ترك القتال فقط، بل يشمل تعظيم الطاعات والبعد عن المعاصي، حيث تتضاعف الحسنات، كما تتضاعف خطورة السيئات، وهو ما يدعو المسلم إلى اغتنام هذه الأزمنة المباركة.

أحمد الرخ الأشهر الحرم العبادة الطاعة يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

المتهمين

تعدوا على بعضهم بالضرب.. القبض على طرفي مشاجرة البساتين

المتهم

بسبب كشاف.. القبض على قائد سيارة نقل بالغربية

الواقعة

خلافات الجيرة وراء واقعة تحطيم ماكينة ري بالشرقية

بالصور

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد